Markus Kellermann als Träger des PerformixX-Awards 2022

Gewinner des Tages

Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 GmbH aus Augsburg. Foto: xpose360 GmbH

Die Augsburger Agentur hat sich gegenüber einer 50-köpfigen Jury durchgesetzt. Und das nicht zum ersten Mal. Qualität muss in der Region Tradition haben.

Gutes Marketing ist ausschlaggebend für guten Erfolg auf dem Markt. Doch für professionelles Marketing braucht es auch geschickte Marketing-Experten, die kreative Ideen entwickeln und umsetzen. Die deutschlandweit besten von ihnen werden traditionell mit dem PerformixX Award ausgezeichnet. 2022 ging der Preis ein weiteres Mal nach Augsburg. Über den Sieg freut sich das Team von xpose360.

„Diese Auszeichnung stammt direkt von den Top-Publishern der Branche“, erklärt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360, „deshalb hat sie für uns auch eine besondere Bedeutung. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Leistung in Form des PerformixX-Award und nehmen die Auszeichnung als Ansporn, auch in Zukunft Top-Leistungen für unsere Kund:innen und Partner zu garantieren. Mein Dank geht an das gesamte Team der xpose360, das jeden Tag getreu unserem Motto ‚Outperforming. With Heart and Brain.‘ agiert.".

Markus Kellermann, Augsburg ist Hightech-Standort, Augsburg ist touristisch stark, Augsburg ist Messe-, Fugger- und Uni-Stadt – aber wir können noch mehr. Denn hier sind auch starke Marketing-Experten zuhause. Sie haben sich nun bereits zum dritten Mal gegen die stärksten aus der Branche durchgesetzt. Das ist eine beachtliche Leistung. Nun gibt es in der Region noch zahlreiche Hidden Champions, die durch gutes Marketing einen ordentlichen Platz auf der Weltbühne finden. Vielleicht werden Sie an diesem Prozess erfolgreich teilhaben.

Deshalb ist Markus Kellermann der Gewinner des Tages.