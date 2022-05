Mark Sethi und Lucia Späth als Versorgungshelfer für die Ukraine

Das Unternehmen ist einer der führenden Rekonditionierern in Europa – und außerdem ein traditionsreiches Familienunternehmen. Daraus ergebe sich eine spezielle soziale Verantwortung, erklärte Bayern-Fass in einer Mitteilung. Deshalb entschied sich das Unternehmen dazu knapp 1.300 Kunststoffkanister zu spenden. Diese gehen an das „Bündnis Entwicklung hilft“ und sollen die humanitäre Hilfe vor Ort unterstützen. Genutzt werden sollen die Kanister unter anderem als Speicher für Wasser oder Treibstoff, sodass die Versorgungsketten in der Ukraine bestmöglich aufrecht erhalten werden.

„Wir sind froh, die Menschen vor Ort unterstützen zu können“, sagt Mark Sethi, Geschäftsführer bei Bayern-Fass und ergänzt: „Wir danken allen Mitarbeitern und Beteiligten für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit, die die schnelle und unbürokratische Umsetzung der Hilfslieferung ermöglicht hat!“

Mark Sethi und Lucia Späth, viele Unternehmer in Bayerisch-Schwaben haben sich bereits solidarisch gezeigt und Spendenaktionen in die Ukraine gestartet. So auch Sie mit Bayern-Fass. Sie haben sich dazu entschieden Kanister zu spenden und senden damit Hilfsgüter von denen Sie sicher sein können, dass sie aus qualitativer Sicht ihre Aufgabe bestens erfüllen können. Bayerisch-Schwaben ist ein Qualitätsstandort. In Zeiten des Krieges ist es schön zu sehen, dass auch die Bevölkerung der Ukraine damit unterstützt werden kann.

Deshalb ist Mark Sethi der Gewinner des Tages.