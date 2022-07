Marco Trutter als zweifacher Preisträger der Branding-Szene

Gewinner des Tages

Der CEO und Gründer von Trumedia, Marco Trutter. Foto: Trumedia

Die Augsburger Markenagentur Trumedia hat für ein Projekt gleich zwei in der Branche angesehene Preise abgeräumt. Kreativität zahlt sich aus.

Die OilQuick Deutschland KG hat beschlossen einen Marken-Relaunch umzusetzen. Für die Realisierung arbeitete das Unternehmen mit der Augsburger Markenagentur Trumedia zusammen. Und diese Zusammenarbeit hat sich nun für beide Partner gelohnt. Für OilQuick, da der Relaunch abgeschlossen und geglückt ist. Und für Trumedia, da das Projekt derart gut auf dem Markt angekommen ist, dass die Markenagentur gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet wurde, die in der Branche hohes Ansehen genießen. Konkret geht es um den International Creative Media Award und den German Design Award 2022.

Marco Trutter, CEO und Gründer Trumedia erklärte zu den beiden Preisen: „Wir waren immer überzeugt, dass der neue OilQuick Markenauftritt visuell und kommunikativ neue Maßstäbe setzen wird, nicht nur in der Baubranche. Diese Erkenntnis beruhte zum einen auf viel Erfahrung und strategischem Knowhow, zum anderen aber auch auf dem riesigen Potenzial der Brand, das darauf gewartet hat, geweckt zu werden. Wir sind überwältigt und nehmen den German Design Award und den ICMA als Ansporn, uns auch zukünftig jeden Tag weiterzuentwickeln, neugierig zu bleiben und in kalte und unbekannte Wasser zu springen.“

Marco Trutter, im Wirtschaftsgeschehen haben Markenagenturen wie Ihre eine wichtige Rolle. Ein Unternehmen kann noch so gute Produkte an den Markt bringen – doch ohne professionelle Markenkommunikation wird es schwierig. Ihr Konzept für OilQuick ist dabei nicht nur professionell, sondern sogar so gut, dass gleich zwei Preise dafür überreicht wurden. Spitzenfirmen brauchen Spitzenkommunikation.

Deshalb ist Marco Trutter der Gewinner des Tages.