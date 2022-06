Marco Bühler als Sprachenvermittler in der Bildung

Es ist ein unausgeglichener Start in das Bildungssystem, wenn Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund weniger gute Deutschkenntnisse haben, als Muttersprachler. Vor allem, wenn die Eltern nicht helfen können. Deshalb startete die Beurer Stiftung unter dem Sprecher des Kuratoriums und Geschäftsführer von Beurer, Marco Bühler, ein spezielles Projekt. An zwei Nachmittagen in der Woche haben Mütter mit Migrationshintergrund die Möglichkeit an Deutschkursen teilzunehmen. Ihre Kinder werden in der Zwischenzeit – ebenfalls von der Beurer Stiftung organisiert – betreut. Nun wurde das Projekt sogar erweitert, denn die Nachfrage ist hoch. Zwischenzeitlich nehmen über 50 Mütter aus Ländern wie Syrien, der Türkei, dem Irak oder der Ukraine an den Kursen teil.

Marco Bühler, Ihr Projekt kann sich sehen lassen. Es ist für Kinder ungemein wichtig, die Sprache des Landes zu beherrschen, in dem sie aufwachsen. Nur so können sie all ihre Fähigkeiten optimal ausleben. Ihr Projekt hilft dabei, dass auch die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund dabei helfen können, die Sprache zu lernen und zu leben. Denn Bildung ist ein Menschenrecht.

Deshalb ist Marco Bühler der Gewinner des Tages.