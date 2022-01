Landrat Leo Schrell für sein Impf-Engagement

Der Landrat von Dillingen, Leo Schrell, ist in Sachen Impfangebote schaffen nicht zu bremsen. Noch im vergangenen Jahr gab es im Landkreis zwar weniger Impfstoff als Impfwillige – inzwischen hat sich die Situation aber umgekehrt. Viele Dosen sind übrig, noch einige Dillinger aber ungeimpft. Deshalb weist das Landratsamt noch einmal mit Nachdruck darauf hin, wie essentiell es ist, dass die Bevölkerung geimpft ist, um möglichst bald den Weg aus der Pandemie zu finden. Jetzt organisierte Leo Schrell außerdem eine „Impfsprechstunde“ in welcher sich die Bürger bei Zweifeln beraten können lassen. Somit erhofft er sich eine noch höhere Impfbereitschaft.

Möglichst viele Menschen zu Impfen ist das Ziel. Nicht nur in Dillingen. Damit können schwere Verläufe verhindert und die Krankenhäuser entlastet werden. Nur so können wir in absehbarer Zeit wieder zu unserem normalen Leben zurückfinden. Deshalb sind Menschen wie Leo Schrell Gold wert, da sie nicht müde werden, sich noch stärker für die Impfung stark zu machen. Sie sind Leuchttürme in dieser Zeit, die eventuell die Endphase der Pandemie sein wird.

Deshalb ist Leo Schrell der Gewinner des Tages.