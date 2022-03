Kerstin Glanzer als Designerin einer „Marke des Jahrhunderts“

Die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts“ prämiert pro Branche stets nur ein Unternehmen. 2022 überzeugte Beurer aus Ulm die Jury schon zweiten Mal in Folge. Damit hat das Unternehmen seinen Platz in dem Wettkampf mit Blut und Schweiß verteidigt. Eher mit Blut, denn die Jury zeigte sich von der Größe des Sortiments an Blutdruckmessgeräten beeindruckt. Nach den Preisvergaben in den Jahren 2013, 2016, 2019, 2021 und 2022 ist Beurer nun schon zum fünften Mal eine „Marke des Jahrhunderts“.

Kerstin Glanzer, die Marketingleiterin von Beurer erklärte zu der Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen renommierten Titel erneut für uns gewinnen konnten. Dies unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte und den hohen Innovationsgrad, der unser gesamtes Produktsortiment ausmacht.“

Kerstin Glanzer, Sie haben eine der wohl größten Wertschätzungen erhalten, die man in Ihrer Position erhalten kann. Ihre Arbeit bei Beurer wurde zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt. Und das sogar schon zum fünften Mal. Damit steht es außer Frage, dass Sie Ihr Handwerk verstehen. Beurer kann davon nur profitieren.

