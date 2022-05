Jürgen Kunzmann als 14-facher Goldmedaillenträger der DLG

Die Wasserflaschen mit dem Eisvogel drauf kennt in der Region jeder. Auch bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ist die Albertus Quelle der Firma Kunzmann aus Dasing gut bekannt. Denn hier hat sie in diesem Jahr eine Goldmedaille für ihre Produktqualität gewonnen – und das sogar schon zum 14. Mal. Das Procedere zur Kür besteht dabei aus diversen wissenschaftlichen Tests, die unter anderem die Mikrobiologie und Wasserchemie der Albertus Quelle untersuchen. Alle drei Sorten des Mineralwassers wurden getestet – alle drei konnten in allen Kategorien die volle Punktzahl erzielen.

„Die wiederholte Gold-Prämierung unserer Albertus Quelle durch die DLG ist ein Beweis für die konstant hohe Qualität unseres täglichen Handelns“, sagt Jürgen Kunzmann, Inhaber des Mineralbrunnens und ergänzt: „Wir setzen höchste Ansprüche an uns und unsere Produkte und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Die von verschiedenen Instituten bestätigte Eignung der Albertus Quelle zur Herstellung von Säuglingsnahrung sowie zur natriumarmen Ernährung demonstrieren ihre ursprüngliche Reinheit in besonderer Art und Weise.“

Jürgen Kunzmann, Sie können wahrlich stolz auf Ihr Produkt sein. Eine Auszeichnung der DLG haben schon einige Produkte – zurecht – erhalten. Aber gleich 14 Goldmedaillen mit der maximal zu erreichenden Punktzahl zu gewinnen, ist enorm. Bayerisch-Schwaben ist ein Qualitäts-Standort. Unternehmen wie Ihres tragen zu diesem guten Ruf bei.

Deshalb ist Jürgen Kunzmann der Gewinner des Tages.