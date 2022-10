Jürgen Käsmayr als Unterstützer des Bayerischen Roten Kreuzes

Gewinner des Tages

Jürgen Käsmayr (links), stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwaben-Bodensee, übergab eine Spende über 5.000 Euro an den Leiter der BRK-Bereitschaft Dinkelscherben-Zusmarshausen, Jakob Stadler, und sein Team. Foto: Sparkasse Schwaben-Bodensee

Das schöne an Defibrillatoren ist, dass sie Leben retten können und dabei auch für Leihen relativ einfach zu bedienen sind. Denn eine Roboterstimme erklärt – optional in mehreren Sprachen – wie die Elektroden richtig anzubringen sind und wann der Schock wie abgesetzt wird. Das schlechte an der Sache: Die Beschaffung eines Defis ist alles andere als preisgünstig. Auch für das Bayerische Rote Kreuz nicht. Umso mehr freute sich Jakob Stadler, Bereitschaftsleiter der BRK-Bereitschaft Dinkelscherben-Zusmarshausen im Landkreis Augsburg, über eine Spendenaktion der hiesigen Sparkasse Schwaben-Bodensee. Diese hat nämlich 5.000 Euro zur Verfügung gestellt, sodass die Bereitschaft eben einen solchen Defibrillator kaufen kann.

„Die Helferinnen und Helfer der Schnelleinsatzgruppe leisten großartige Arbeit, gerade wenn sofortige Hilfe erforderlich ist. Als Sparkasse Schwaben-Bodensee übernehmen wir Verantwortung für die Menschen in der Region und unterstützen dieses ehrenamtliche Engagement sehr gerne mit unserer Spende“, erklärte Jürgen Käsmayr zu der Aktion. Dieser ist stellvertretendes Vorstandsmitglied und Direktor Firmenkunden der Sparkasse Schwaben-Bodensee, übergab die Spende im Rahmen einer Übung an den Bereitschaftsleiter Jakob Stadler.

Jürgen Käsmayr, Ihre Sparkasse Schwaben Bodensee hat – anders als andere Kreditinstitute – noch einen Auftrag, der über das herkömmliche Bankgeschäft hinaus geht. Denn Sie verpflichten sich dazu, der Region und ihren Bewohnern dienlich zu sein. Gewiss ist auch ein gutes Bankgeschäft – Förderungen, Baukredite und ähnliches – für die Gesellschaft sinnhaft. Ohne Frage sogar. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Defibrillatoren helfen dabei, akut Leben zu retten. Wir dürfen hieran also nicht sparen. Im Landkreis Augsburg gibt es jetzt ein Gerät mehr. Der Vorstand der Sparkasse Schwaben Bodensee ist seiner selbstauferlegten Verantwortung also vorbildlich nachgekommen.

Deshalb ist Jürgen Käsmayr der Gewinner des Tages.