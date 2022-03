Johannes Ried als Investor in Industrie 4.0

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits eines. Jetzt soll es auch bald in Bayerisch-Schwaben ein Competence Center aus dem Hause MicroStep geben. Genauer gesagt im Gründungsort Bad Wörishofen. 3.700 Quadratmeter wird der Neubau groß sein. Der erste Spatenstich ist bereits gesetzt, noch dieses Jahr könnte alles fertig sein, meldet MicroStep. Zu „erleben“ gebe es dann unter anderem CNC-Schneidsysteme mit Plasma-, Laser-, Autogen- oder Wasserstrahltechnologie aber auch Lösungen zur Vernetzung und Digitalisierung des Maschinenparks im Sinne einer Smart Factory zu sehen sein – von unterschiedlichen Schneidanlagentypen über Kran- und Hebesysteme, plant das Unternehmen.

„Damit investieren wir nur sieben Jahre nach dem Neubau des Firmensitzes erneut in erheblichem Maß in unsere Infrastruktur und unsere Zukunft.“, betont Johannes Ried, Geschäftsführer von MicroStep Europa und ergänzt: „Hier haben wir nun an einem Ort die Möglichkeit, unsere Produkte sowie deren Stärken zu präsentieren und schaffen eine Infrastruktur, die die Rahmenbedingungen bietet, trotz immensen Wachstums dauerhaft den von MicroStep gewohnten Service in allen Bereichen zu erbringen.“

Johannes Ried, der Schritt ein neues Competence Center in Bad Wörishofen zu bauen, ist ein Standortbekenntnis. Denn wo es ein Competence Center gibt, ist folgerichtig auch unternehmerische Kompetenz zu finden. Das präsentieren Sie Ihren Kunden aber auch Ihren Mitarbeitern. Ganz bewusst werben Sie damit, auf Industrie 4.0 zu setzen. Und das ist wohl das wichtigste am neuen Competence Center. Denn nur die Unternehmen, die immer nach vorne gerichtet sind, haben langfristigen Erfolg.

Deshalb ist Johannes Ried der Gewinner des Tages.