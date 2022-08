Johannes Ewald als Co-Founder eines von weltweit 5.000 B Corp-Unternehmen

Gewinner des Tages

Johannes Ewald, Co-Founder von Peerigon. Foto: Martin Augsburger

Die Augsburger Peerigon GmbH darf sich nun als „B Corp“ bezeichnen. Damit hat sie erfolgreich ein Audit unterlaufen, welches dem Unternehmen bescheinigt, nachhaltig und dem Gemeinwohl verpflichtend zu wirtschaften. Es ist die erste Auszeichnung dieser Art, die nach Augsburg geht.

Die Wirtschaft tut sich schwer, moralische Ansätze zu formulieren. Das ist kein bayerisch-schwäbisches, sondern weltweites Phänomen. Dennoch gibt es Unternehmen, die sich exakt dies zur Aufgabe gemacht haben – und es gibt die Non-Profit Organisation „B Lab“, die solche Unternehmen als „B Corp“, kurz für „Benefit for all Corporation“, zertifiziert. Bislang haben weltweit rund 5.000 Unternehmen diese Zertifizierung erhalten. Jetzt kommt ein weiteres dazu. Es handelt sich um den IT-Dienstleister Peerigon aus Augsburg. Es ist damit eines der 50 deutschen Unternehmen – und das erste aus der Fuggerstadt, die diese Auszeichnung erhalten hat. 2019 hat der Bewerbungsprozess von Peerigon bei „B Lab“ begonnen. Daraufhin prüfte die Organisation die Auswirkung des Unternehmens auf Mitarbeitende, Kunden, die Geschäftsführung, die Gesellschaft und die Umwelt. In allen Punkten konnten die Augsburger überzeugen.

„Das B Corp-Zertifikat ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem gemeinwohlorientierten Unternehmen. Es bestätigt von unabhängiger Seite: Wir arbeiten auf den langfristigen Erfolg unserer Auftraggebenden hin, engagieren uns für ein gutes Miteinander und stellen Verantwortung über reines Profitdenken. So steht es in unserem Gesellschaftervertrag und so wird es bei uns auch gelebt“, resümiert Johannes Ewald, Co-Founder der Peerigon GmbH.

Johannes Ewald, manche Unternehmen engagieren sich für die Umwelt, andere für ein soziales Miteinander in der Gesellschaft, wieder andere bemühen sich darum ein besonders attraktiver Arbeitgeber zu sein. Alles davon ist wichtig, nichts davon darf auf der Strecke bleiben. Aber mit als „B Corp“ machen Sie deutlich: Peerigon möchte alles davon erreichen – und mit der nun erfolgreichen Zertifizierung zeigen Sie, dass Sie nicht nur möchten, sondern auch können und werden.

Deshalb ist Johannes Ewald der Gewinner des Tages.