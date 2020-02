Hotel Sommer aus Füssen gewinnt Goldenes Pedal des ADFC

Der Landesverband Bayern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat den Rad-Tourismus-Preis „Das Goldene Pedal“ vergeben. Eine Trophäe geht dabei in diesem Jahr in das Allgäu: Nämlich zum Hotel Sommer aus Füssen. Gemeinsam gewürdigt wurde auch der Radreiseveranstalter Easy Tours aus dem baden-württembergischen Holzerlingen. Ihr gemeinsames Projekt einer Rad-Service-Station im Hotel Sommer überzeugte die Fachjury in der Kategorie "Beste Radtourismus Serviceidee".

Roland Weigert: Auszeichnung setzt neue Standards

Das Konzept sei „extrem authentisch, professionell und rundum nachhaltig“, würdigte die Jury. Die Projektverantwortlichen hätten die Rad-Service-Station nicht nur kundennah und mit viel Herzblut umgesetzt, sie seien gleichzeitig auch ideale Produktbotschafter für das Thema Radfahren und die Radregion Allgäu. Staatssekretär Roland Weigert vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und die ADFC-Tourismusbeauftragte Martina Kiderle überreichten die Auszeichnung vergangene Woche. Schauplatz war hierbei die Freizeit- und Reisemesse f.r.e.e. in München. Entgegengenommen haben das Goldene Pedal Hotelier Wolfgang Sommer und Markus Hess, den Geschäftsführer von Easy-Tours. „Die Bedeutung des Radtourismus in Bayern steigt. Der ADFC-Preis „Das Goldene Pedal“ fördert besonders attraktive Angebote, indem er die qualitativ besten Projekte auszeichnet und damit neue Standards setzt“, kommentierte Staatssekretär Weigert die Auszeichnung.

Radstation soll auch Touristenstützpunkt sein

Die Radstation im Hotel Sommer hat das Radreiseunternehmen von Markus Hess bereits im Mai 2018 eröffnet. Zuvor war das Unternehmen hauptsächlich auf der spanischen Insel Mallorca aktiv. Seitdem können Hotel- und externe Gäste hier in der Radsaison von Mai bis Oktober unter anderem diverse Räder, unter anerem Mountainbikes und E-Bikes ausleihen. Dazu soll die Station aber auch als Tourenstützpunkt dienen. Dies bedeutet konkret, dass hier auch geführte Ausfahrten starten.