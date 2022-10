Gewinner des Tages

Von links: Dr. Günter Stoll (GF Grünbeck), Harald Zickhardt (GF ZUP!), Entertainer Jan Delay, Stefan Hofbauer (ZUP!). Foto Grünbeck

In Höchstädt gibt es eine neue Werbekampagne. Denn der gebürtige Hamburger Musiker Jan Delay ist jetzt das neue Werbegesicht für die Wasseraufbereitungs-Firma Grünbeck. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Vermittelt haben das Duo Harald Zickhardt und sein Team von der Augsburger Strategieagentur ZUP!. Der Künstler Delay ist nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine kritische Haltung und seine klaren Standpunkte, erklärt die Augsburger Agentur ZUP! in einer Mitteilung. Genau diese Eigenschaften seien das „perfect Match“ zur Marke Grünbeck und Jan Delay. Das gesungene Markenversprechen „Wir machen das klar“ soll künftig die Produkte als Alltagsbegleiter und die Problemlösung in den Mittelpunkt stellen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Harald Zickhardt, erklärte zu der neuen Partnerschaft: „Jan Delay hat eine berechtigt kritische Haltung zu Werbung. Wir konnten ihn nur überzeugen, weil er erkannt hat, dass Grünbeck und er gleich ticken und die gemeinsame Sache vor allem Sinn macht.“ Stefan Hofbauer, ebenfalls von ZUP!, ergänzte hierzu: „Jan als aktiver Teil des Kreativteams bringt seine Ideen und Vorstellungen direkt ein, wodurch die Marke Grünbeck maximal profitiert.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Harald Zickhardt, auch für Experten wie Sie ist es bestimmt nicht immer einfach, die passende Strategie für Unternehmen zu finden. Aber die neue Partnerschaft zwischen Grünbeck und Jan Delay passt einwandfrei. Der Künstler ist für seine kritischen Haltungen bekannt – sei es im Streit mit Heino oder seinen Musiktexten, die sich gegen „die Macht der Konzerne“ auflehnt. Die Tatsache, dass sich Delay jetzt entschieden hat, für Grünbeck zu werben, zeigt, welches Potential in diesem Unternehmen liegt – ohne Ihre Vermittlung, Herr Zickhardt, wäre dieses Potential nicht in dieser Form ausgeschöpft worden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deshalb ist Harald Zickhardt der Gewinner des Tages.