Frank Haas als Organisator dreier Erdumrundungen mit dem Rad

Es steht außer Frage, dass Gebrüder Weiss nicht von Lastwagen auf Fahrräder umsatteln kann. Dennoch möchte das Logistikunternehmen auf umweltfreundliche Mobilität aufmerksam machen. Dazu startete es jetzt die Aktion „Cycling around the World“. Mittels einer App tracken die Teilnehmer ihre gefahrenen Kilometer. Das ursprüngliche Ziel – eine Erdumrundung – wurde bereits nach 45 Tagen geknackt. Nun steckte sich Gebrüder Weiss das Ziel, mittels seiner Teilnehmer die dreifache Länge des Äquators bis September zu schaffen. Bislang stehen die Zeichen gut. Für jede 40 gefahrenen Kilometer finanziert Gebrüder Weiss außerdem einen Baum, der im westafrikanischen Togo gepflanzt wird. 3.000 Bäume sollen so am Ende im „Firmenwald“ gepflanzt werden.

„Wir freuen uns sehr über die große Resonanz auf die Rad-Aktion. Wir sind fest davon ausgegangen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Erdumrundung gemeinsam schaffen, allerdings hätten wir nicht gedacht, dass dies so schnell der Fall sein würde“, sagt Frank Haas, Head of Corporate Brand Strategy & Communications bei Gebrüder Weiss und ergänzt: „Als Logistikunternehmen haben wir große Sympathie dafür, wenn Menschen sich sportliche Ziele stecken und aus eigener Kraft etwas bewegen. Außerdem passt die Aktion zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie, umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Zudem ist Gebrüder Weiss dem Radsport seit vielen Jahren eng verbunden und bei zahlreichen Radevents als Logistikpartner dabei.“

Frank Haas, Ihr Projekt trägt gleich auf zweierlei Wegen für eine umweltfreundlichere Zukunft bei. Zum einen haben Sie Ihre Teilnehmer dazu motiviert, für bestimmte Strecken vom Auto aufs Rad umzusteigen. Zum anderen verbessert Ihr „Firmenwald“ in Westafrika die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Es ist ein doppelter Gewinn.

Deshalb ist Frank Haas der Gewinner des Tages.