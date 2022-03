Fabian Sennekamp als Zukunftsgestalter am Bodensee

Von links: Dr. Fabian Sennekamp, Referent Geschäftsführung & Nachhaltigkeitsbeauftragter Zeppelin Universität; Prof. Dr. Klaus Mühlhahn, Präsident Zeppelin Universität; Sebastian Dix, Leiter Unternehmenskommunikation Stadtwerk am See. Foto: Stadtwerk am See

Stellvertretend für die Zeppelin Universität in Friedrichshafen nahm der Präsident der Hochschule den Zukunftspreis des Stadtwerks am See entgegen. Belohnt wird seine Nachhaltigkeitsstrategie. Denn auch Bildungseinrichtungen können und müssen Ressourcen sparen.