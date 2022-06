Fabian Reisigl als Energie-Pionier im Tourismus

Das Allgäu ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland – und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bayerisch-Schwaben. Doch eine Urlaubsregion hat nur dann einen Erholungswert, wenn die Natur vor Ort intakt ist. Nicht nur deshalb liegt es an Politik und Wirtschaft, unser Klima und unsere Natur zu schützen. Das Oberstdorf Hostel hat genau hierzu nun einen Beitrag geleistet. Geschäftsführer Fabian Reisigl investierte rund 66.000 Euro in Photovoltaik-Anlagen. Montiert hat sie der Kemptener Energiedienstleister Präg.

„Als Beherbergungsbetrieb wollen wir den Klimaschutz lokal voranbringen. Deshalb haben wir in unserer Philosophie verankert, dass mindestens ein Teil unseres Energiebedarfs aus regenerativen Quellen kommt“, erläutert Fabian Reisigl, Geschäftsführer beim Oberstdorfer Hostel, und fügt an: „Mit unserer Photovoltaik-Anlage setzen wir nun ein deutliches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit.“

Fabian Reisigl, eine intakte Natur ist die Basis des Erfolgs Ihrer Branche. Deshalb ist es für Sie besonders wichtig, sich für den Klimaschutz zu engagieren. 66.000 Euro sind ein großer Betrag – vor allem, wenn man die schwierigen Corona-Jahre bedenkt, die den Tourismus in besonderer Weise belastet hat. Ein kippendes Klima könnte den Tourismus allerdings noch weiter belasten. Ihre Investition ist deshalb eine Investition in die Zukunft.

Deshalb ist Fabian Reisigl der Gewinner des Tages.