Dr. Franz Otillinger als Träger des NachhaltigkeitsAwards der ZfK

Wie stellt man seine Trinkwasserversorgung klimaneutral um? Für diese Frage haben die Stadtwerke ein Lösungskonzept gefunden. Dieses ist sogar so stichhaltig, dass die swa nun mit dem NachhaltigkeitsAward der Zeitung für kommunale Wirtschaft ausgezeichnet wurden. Nach Augsburg ging in diesem Jahr die Silbermedaille der ZfK – lediglich ein Konzept der Stadtwerke Pforzheim überzeugte die Jury aus Lesern und Redakteuren mehr. Nichts desto Trotz freuen sich die swa – allen voran Dr. Franz Otillinger, welcher die Trinkwasserversorgung in Augsburg leitet, über die Auszeichnung.

Konkret sieht die Augsburger Lösung so aus: Der gesamte Strom, der für die Trinkwasserversorgung im Einzugsgebiet der swa benötigt wird, etwa für Pumpen oder Brunnen, wird auf Ökostrom umgestellt. Er stammt zum Teil aus dem Wasserkraftwerk im historischen Wasserwerk am Hochablass. Dort erzeugen drei Turbinen im Neubach, der unter dem Wasserwerk hindurchfließt, rund zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Die Wasserversorgung der swa benötigt jedoch rund fünf MillionenKilowattstunden. Der restliche Strombedarf wird ebenfalls in Wasserkraftanlagen in der Region erzeugt. Damit werden nach Berechnungen der swa jedes Jahr rund 1.800 Tonnen CO2 eingespart.

Franz Ottilinger, Ihr Team und Sie haben etwas bemerkenswertes geschafft. Viele Unternehmen stellen Teile ihrer Produktion auf Klimaneutralität um. Das ist sehr löblich, wird aber (leider!) nicht immer gewürdigt. Bestimmt haben auch andere Stadtwerke nachhaltige Konzepte umgesetzt. Aber die Augsburger Lösung ist derart hieb- und stichfest, dass sie gleich deutschlandweit überzeugt hat. Auch eine Silbermedaille ist viel wert. Genauso viel wie Klimaneutralität.

Deshalb ist Dr. Franz Otillinger der Gewinner des Tages.