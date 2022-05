Die ZF-Absolventen als Zukunftsmacher vom Bodensee

35 junge Menschen haben bei ZF Friedrichshafen dieses Jahr ihr Duales Studium abgeschlossen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Gesamtschnitt der Absolventen liegt bei 1,8. Ausbildungsleiter Harald Dämpfle ermutigte die 22 technischen und 13 betriebswirtschaftlichen und Informatik-Studenten: „Haben Sie den Mut, sich weiter zu qualifizieren. Es zahlt sich aus“. 13 Absolventen nahmen diese Aufforderung wörtlich und beginnen im Anschluss an ihr Bachelor-Studium einen Master-Studiengang. Wer kein weiterführendes Studium startet, den hat ZF in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, meldet das Unternehmen.

An die ZF-Absolventen: Die Region braucht junge, engagierte Fachkräfte wie Sie. Sie haben mit Ihren sehr guten Ergebnissen im dualen Studium bewiesen, was Sie können. Davon kann und wird auch die Wirtschaft in der Region profitieren.

Deshalb sind die ZF-Absolventen die Gewinner des Tages.