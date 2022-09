Das Kühl-Team als nachhaltiger Unterstützer der Augsburger Panther

Gewinner des Tages

Von links: Christian Frisch (Marketingmanager der Panther), Antonino Ravi und Lukas Gebele (Vizepräsident AEV). Foto: Sport in Augsburg

Die Augsburger Panther gehören traditionell zu den besten deutschen Eishockeyvereinen. Und erfolgreiche Eishockeyvereine haben viele treue Fans – und die haben bei den Heimspielen des AEV auch viel Durst, der gelöscht werden will. Das Problem: Viele Becher, die das Stadion und die Umgebung verschmutzen könnten. Hier setzt eine besondere Aktion der Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH an. Wie der Name des Unternehmens bereits verrät, ist die Firma Kühl auf Recycling spezialisiert. Deshalb organisiert das Unternehmen bereits seit der Saison 2015/16 die Aktion „Dein Becher für den Nachwuchs“ im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Jetzt wurde die Aktion abermals verlängert.

Und so funktioniert’s: Die Panther-Fans entsorgen ihre Becher an den so genannten „Bechersammelwänden“. Die Firma Kühl kümmert sich dann um die Entsorgung und spendet obendrein für jeden „Becher-Meter“ an den Nachwuchs des AEV. In den vergangenen beiden Saisonen kamen damit – einschließlich eines Sonderzuschlags der Firma Kühl – 7.500 Euro für die Jung-Panther zusammen.

An das Team der Firma Kühl: Ihre Partnerschaft mit den Augsburger Panthern ist aus mehreren Blickwinkeln besonders. Mit einer Spendenaktion die Jugend des Augsburger Profivereins zu unterstützen ist edel. Aber gleichzeitig auch noch die Fans zu motivieren ihre Becher in die „Becherwände“ zu entsorgen ist eine kluge Koppelung, Spenden zu sammeln und Ihre Kompetenz als Recyclingunternehmen zu beweisen. Das macht die Aktion zu einem Gewinn für alle.

Deshalb ist das Team von Kühl Entsorgung & Recycling Süd der Gewinner des Tages.