Corona-Krise: Wir sind weiter für Sie da

Gerade in Krisenzeiten sind Medien wichtig wie nie. Das zeigen auch aktuelle Zahlen auf unserem regionalen Wirtschaftsnachrichtenportal B4BSCHWABEN deutlich: In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden fast 50 Prozent mehr Besucher getracked als im Vorjahreszeitraum! Wir halten Sie dort über die aktuellen Entwicklungen in der regionalen Wirtschaft auf dem Laufenden.

IHK-Zeitschriften erscheinen planmäßig, CP-Produktion läuft

Und auch unsere sechs IHK-Zeitschriften werden alle planmäßig erscheinen, natürlich mit vielen Informationen und Tipps für Unternehmen zum Covid-19 Thema. Wir tun alles, um unsere Leser weiterhin immer aktuell auf dem Laufenden zu halten. Auch unsere CP-Produktionen laufen Dank unseres Redaktionssystems K4 zuverlässig weiter.

Mobile Office: Wir sind für Sie erreichbar

Wir wollen Sie immer auf dem Laufenden halten – und dennoch unsere Mitarbeiter und die Menschen um uns herum schützen. Deswegen arbeiten wir weiter – aber anders als noch vor einer Woche: Wir bieten allen Mitarbeitern Mobile Office an. Viele erledigen Ihre Arbeit bereits von zu Hause – ganz so, als wäre er im Office. Besonders unseren Eltern geben wir so die Möglichkeit, sich um die Betreuung der Kinder zu kümmern. Das heißt für Sie: Alle Kollegen sind wie gewohnt erreichbar: per Mail oder Telefon.

Netzwerken bei vmm: wir bleiben in Kontakt

Wir bleiben auch weiter im engen Austausch mit den Unternehmern der Region: Rufen Sie uns an, treffen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in einer Webkonferenz, schreiben Sie uns eine Mail oder bleiben Sie über Facebook, LinkedIn, Instagram und Xing mit uns in Kontakt.

Die Redaktion von B4BSCHWABEN.de: folgen Sie uns und bleiben Sie auf dem Laufenden

Wir berichten wie gewohnt Tagesaktuell aus dem bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsleben. Gerade jetzt veröffentlichen wir wertvolle Tipps rund um den Umgang mit Covid-19. Außerdem verfolgen wir die Entwicklungen für die regionale Wirtschaft sehr genau. Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram und bleiben auch Sie immer auf dem Laufenden.