Claus Köther und Aytekin Göksen als Träger des „Bayerischen Energiepreises“

Gewinner des Tages

Von links: Aytekin Göksen, Hubert Aiwanger, Claus Köther. Foto: Bayern Innovativ/Astrid Schmidhuber

Die Energiekrise bedroht die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben und in ganz Deutschland massiv. Deshalb versuchen die Unternehmen in der Region Energie zu sparen, wo es nur geht. Aber es geht nicht allein darum, sparsam durch Verzicht zu sein. Der BSH-Standort in Dillingen ist ebenfalls von steigenden Energiepreisen betroffen – und wurde nun von dem Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit dem „Bayerischen Energiepreis“ ausgezeichnet. Denn das Unternehmen spart nun jährlich gut 6,6 Millionen Kilowattstunden Strom und rund 1.650 Tonnen CO2. Aber eben nicht, weil weniger Spülmaschinen produziert werden, oder die Bänder an bestimmten Tagen stillstehen. Sondern weil das Unternehmen eine neue, optimierte und innovative Prozessstrategie bei der Herstellung ebendieser Spülmaschinen fährt.

Bei dem bisherigen, korrosionsanfälligeren Schweißverfahren waren immer Passivier- und Waschanlagen nötig. Die Passivierung dient dazu, die Behälter vor Korrosion zu schützen, die beim Vorgang verwendeten Flüssigkeiten müssen dann im Anschluss abgewaschen werden. „Wir nutzen nun eine Laserschweißtechnik und biologisch abbaubare Schmier- und Dichtheitsprüfmittel – dies erübrigt die Passivierung und das Waschen und den damit verbundenen Energie- und Ressourceneinsatz“, führt Projektleiter Aytekin Göksen aus.

Claus Köther und Aytekin Göksen, der BSH-Konzern kann stolz auf Sie beide sein. Nicht nur, weil Sie ihm durch Ihre Innovation einen besonderen Preis gewonnen und perspektivisch viel Geld gespart haben. Sondern auch, weil Sie ein wichtiges Signal in der gerade so anspruchsvollen Zeit senden. Energiesparen ist wichtiger denn je. Aber auch wenn sich die Lage auf dem Gasmarkt wieder entspannt haben sollte, ist es gewiss förderlich, sparsam zu wirtschaften. Auch in Hinblick auf das Thema „Klimaschutz“. Wichtig ist aber, zu zeigen, dass Energiesparen auch mit Innovation einhergeht. Solche innovativen Konzepte müssen weiter in den öffentlichen Fokus rücken, wenn wir die Krise gemeinsam gut meistern wollen.

Deshalb sind Claus Köther du Aytekin Göksen die Gewinner des Tages.