Christian Sokcevic als Markenpartner des DONAURIES

Gewinner des Tages

Christian Sokcevic, Geschäftsführer der Monheimer Hama GmbH & Co KG. Foto: Hama GmbH & Co KG

Das Monheimer Unternehmen hat sich zu einer speziellen Markenpartnerschaft entschlossen. Wichtige Fokuspunkte sind Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung. Nordschwaben lässt sich nicht abhängen.

Das Netzwerk der Marke DONAURIES zählt in Nordschwaben zwischenzeitlich mehr als 260 Partner. Nun kam ein neuer zu: Das Monheimer Unternehmen Hama. Landrat Stefan Rößle überreichte vor Ort das offizielle Markenpartnerschild an Geschäftsführer Christian Sokcevic, Prokurist Roland Handschiegel, den stellv. Personalleiter Matthias Alter und die Employer Branding Managerin Christina Ebermayer und erklärte: „Es freut mich sehr, dass unser Netzwerk aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik weiter wächst und wir aktuell mehr als 260 Partner haben, die uns und unsere Arbeit in der Wirtschaftsregion DONAURIES unterstützen“.

„Wir möchten einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion leisten und unterstützen die Marke DONAURIES daher sehr gerne! Seit vielen Jahren beteiligen wir uns bereits an Projekten der regionalen Wirtschaftsförderung und sind von der nachhaltigen Wirkung dieser für die Region überzeugt“, erläutert hingegen Geschäftsführer Christian Sokcevic beim Treffen mit Landrat Rößle.

Christian Sokcevic, Ihr Unternehmen ist eines der größten in Nordschwaben. Einen ganz beträchtlichen Teil seiner beinahe einhundertjährigen Unternehmensgeschichte hat Hama im Donau-Ries verbracht. Und das soll auch so bleiben. Doch auch in Nordschwaben belastet der Fachkräftemangel die Wirtschaft. Nun ist weder Monheim, noch Donauwörth oder Nördlingen eine Großstadt, die viele potentielle Mitarbeiter anzieht – und auch München und Nürnberg sind für Pendler weit entfernt. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass es in der Region ein Netzwerk wie das der Marke DONAURIES gibt – und Unternehmer, die es unterstützen.

Deshalb ist Christian Sokcevic der Gewinner des Tages.