Christian Schwörer als „Deutschlands bester Ausbilder“

Das Unternehmen aus Weißenhorn darf sich nun als einer von „Deutschlands besten Ausbildern“ betiteln. Dieses Prädikat gewann Peri durch eine Studie eines Wirtschaftsmagazins und einer Ausbildungs-Plattform. Gründe dafür waren unter anderem das 2019 neu eröffnete Ausbildungszentrum am Stammsitz in Westschwaben sowie einen verstärkten Fokus auf digitale Lernformate. Derzeit arbeiten 78 Azubis und 83 dual Studierende bei Peri, wobei die Ausbildung, laut Unternehmensaussage, nicht mehr nur am Stammsitz angeboten wird, sondern auch an den Standorten in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig.

Eine der größten Herausforderungen der Wirtschaft, nicht nur in Bayerisch-Schwaben, ist es, Fachkräfte zu sichern. Nur so können die Unternehmen der Region ihr volles Potential ausschöpfen und schlussendlich den Wohlstand der Bevölkerung sichern. Das macht zukunftssicher.

Christian Schwörer, Sie sind der Vorsitzende der Geschäftsführung eines Unternehmens, welches sich von jetzt an als eines von „Deutschlands besten Ausbildern“ nennen darf und soll. Mit viel Engagement für die künftige Mitarbeitergeneration sichern Sie Ihr Unternehmen für eine starke Zukunft ab. Dafür kann man ruhig werben. Denn der Nachwuchs an neuen Fachkräften für die Region soll ich in der Region lernen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Nach der Studie von „Capital“ und Ausbildung.de“ geht das in Ihrem Unternehmen besonders gut.

Deshalb ist Christian Schwörer der Gewinner des Tages.