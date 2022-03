Carl Singer als „Top Service Partner“

Ein neues Auto kauft man nicht alle Tage. Auf den Service von Autohäusern muss man hingegen schon öfter zurückgreifen. Die besten von diesen, die mit VW zusammenarbeiten, werden deshalb regelmäßig von dem Wolfsburger Konzern ausgezeichnet. In diesem Jahr geht eine der Preise zu Auto Singer nach Marktoberdorf im Ostallgäu. Grundlage der Auszeichnung sind dabei die Ergebnisse aus der Kundenzufriedenheitsbefragung, dem Notdienst und dem Werkstatttest ein, bei denen die Zuverlässigkeit der Werkstatt, die Qualität der ausgeführten Arbeiten, die Leistungen in Ausnahmesituationen, sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Servicemitarbeiter bewertet werden.

„Unser Anspruch ist es, gerade auch in besonderen Zeiten unser Bestes zu geben und unsere Kunden mit unseren Leistungen zufrieden zu stellen. Dass uns das gelungen ist, zeigen die sehr guten Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung und die positiven Kommentare unserer Kunden“, erklärt Geschäftsführer Carl Singer jun. und ergänzt: „Wir freuen uns, zu den besten Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Betrieben in Deutschland zu gehören. Dies ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft unsere Leistungen auf Top-Niveau anzubieten.“

Carl Singer, Sie können stolz darauf sein, einer der besten 100 Ihrer Branche zu sein. Gerade im Handel von Automobilen ist der Service-Gedanke besonders wichtig. Deshalb kürt Volkswagen seine besten Partner. Denn davon profitieren am Ende beide: VW-Fahrer bleiben der Marke treu und Sie können Ihre Eigenansprüche mit der Auszeichnung nach außen kommunizieren.

Deshalb ist Carl Singer der Gewinner des Tages.