Carina Morhardt und Samuel Högg als Organisatoren der Cleanup Aktion von Bayern-Fass

Gewinner des Tages

Das Team der Bayern-Fass trotzt dem Regen und ist startklar für den Cleanup Day. Foto: Daniela Riedlberger / Bayern-Fass

In Aichach-Ecknach hat das Unternehmen Bayern-Fass seinen Sitz. Und genau hier startete das Unternehmen seinen Beitrag zum World Cleanup Day 2022. Genauer gesagt starteten die beiden Bayern-Fass-Azubis Carina Morhardt und Samuel Högg das Projekt und konnten ein 20-köpfiges Team organisieren, die innerhalb von zwei Stunden mehrere Müllsäcke mit liegengebliebenem Müll sammelten und anschließend umweltgerecht entsorgten. Damit wurde nicht nur das Industriegebiet gesäubert. Der World Cleanup Day setzt weltweit ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und soll die Menschen dazu motivieren, selbst aktiv zu werden.

„Das Thema geht uns alle an und jeder kann was tun. Mit dieser Aktion möchten wir Aufmerksamkeit erzeugen, ein Zeichen setzen und zum Nachdenken anregen“, erklären Carina Morhardt und Samuel Högg im Anschluss an das Projekt. Bayern-Fass-Geschäftsführer Michael Eigner ergänzte: „Nachhaltigkeit ist bei Bayern-Fass Firmentradition und spielt bei allem, was wir tun, eine zentrale Rolle. Weniger Abfall zu produzieren, Produkte länger zu nutzen, Produkte wiederzuverwenden oder zu recyceln, bedeutet eine effizientere Ressourcennutzung und weniger Belastung für unsere Ökosysteme.“ Außerdem ergänzte er: „Das gilt nicht nur für uns als Firma, sondern auch im Privaten. Es ist enorm wichtig, einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, jeder kleine Schritt zählt. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben und so viel Engagement zeigen. Und ganz besonders danke ich unseren beiden Auszubildenden, die diese großartige Aktion organisiert haben!“

Carina Morhardt und Samuel Högg, unsere Umwelt zu schützen ist eine große Aufgabe und eine große Herausforderung. Der World Cleanup Day ermutigt viele Menschen dazu, ihren Beitrag zu leisten. Das haben Sie auch getan. Und mehr noch! Sie haben es geschafft in Ihrem Unternehmen ein 30-köpfiges Team zusammenzustellen, das Sie unterstützt hat. Jede Firma trägt die Verantwortung für seine Mitarbeiter – aber jeder Mitarbeiter trägt auch die Verantwortung für ein gesichertes Miteinander in der Zukunft.

Deshalb sind Carina Morhardt und Samuel Högg die Gewinner des Tages.