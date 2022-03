Antonia Widmer als Vermittlerin zwischen Start-ups und Unternehmen

Die Idee ist denkbar einfach: Eine Plattform, auf welcher sich junge Start-ups und etablierte Unternehmen präsentieren. Und ähnlich wie beim Online-Dating sollen sich Paare finden und voneinander profitieren. Die Start-ups sollen neue Ideen und Konzepte einbringen. Die Unternehmen dann den Rahmen stellen, besagte Ideen umzusetzen und gewinnbringend auf dem Markt zu positionieren. Diese neue Plattform gegründet haben Allgäu Digital und Aumentoo. Beides Akteure, die sich in der Gründerszene im Allgäu bestens auskennen – und bei den etablierten Unternehmen gut vernetzt sind.

Wenn alles funktioniert, ist im Allgäu eine wertvolle Brücke zwischen zwei Welten des Wirtschaftslebens geschlagen. Und die Idee kommt schon jetzt gut an: Dominik Bayerl, Leiter Innovationsmanagement der Wilhelm Geiger GmbH bekräftigt, wie wichtig für Unternehmen die Vernetzung mit Start-ups ist: „Im Endeffekt kann man von einer echten Win-Win-Situation sprechen. Start-ups setzen Innovationen schnell in Geschäftsmodelle um und profitieren dabei von einem starken Unternehmen wie Geiger, das einen breiten Kundenzugang, jahrzehntelanges Know-how und entsprechende Finanzkraft bietet. Unsere Investition in ein wachstumsstarkes Geschäftsmodell lohnt sich für uns gleich dreifach: Wir stärken die eigene Innovationskraft, profitieren von der Leidenschaft der Gründer und freuen uns, wenn regionale Ideen groß rauskommen. Allgäu Digital ist die Brücke, über die sich beide Seiten kennenlernen."

Antonia Widmer, als Leiterin des Digitalen Gründerzentrums Allgäu haben Sie sich der Start-up Szene der Region verschrieben. Und die kann jetzt mit der neuen Plattform einen großen Schritt machen. Denn kreative und innovative Ideen gibt es viele. Doch oft fehlt es an der passenden Umgebung und nicht zuletzt am Geld, diese Ideen auch wirklich umzusetzen. Sie nehmen mit der neuen Plattform Unternehmer und Gründer an die Hand und führen sie so zueinander. Bayerisch-Schwaben kann gespannt sein, welche großartigen Symbiosen hierdurch entstehen werden.

Deshalb ist Antonia Widmer die Gewinnerin des Tages.