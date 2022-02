Andreas Schell als Gewinner in einer Krisenbranche

Einige Unternehmen haben die Corona-Jahre besser überstanden, als erwartet. Auch Rolls-Royce Power Systems ist mit seinem Jahresabschluss 2021 zufrieden. Denn der Gewinn konnte, im Vergleich zu 2020, weiter gesteigert werden. Dennoch darf man sich nicht täuschen lassen: Denn das Vorkrisenniveau von 2019 ist bei dem Friedrichshafener Unternehmen noch nicht erreicht.

Dennoch wird bei dem Motorenbauer nicht gespart. Im Gegenteil. CEO Andreas Schell wirbt mit Aufbruchsstimmung für neue Innovationen, die das Unternehmen – trotz anhaltender Corona-Schwierigkeiten – realisieren soll. Konkret sollen neue Antriebsmöglichkeiten mittels Wasserstoff fokussiert werden. Diese sollen nachhaltigere und damit umweltfreundlichere Mobilitätskonzepte auf den Markt bringen. Auch die Konzernmutter verfolgt besagte Pläne und investiert in Friedrichshafen.

Andreas Schell, so manche Menschen verfallen in Krisensituationen in eine Art Schockstarre. Das hätte Ihrem Unternehmen in Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auch passieren können. Aber Sie rufen zu Innovation und Investition auf. Obwohl Sie das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht haben und den geringeren Umsatz ausgleichen müssen, möchten Sie Großes schaffen und die Region bereit für neue Technologien machen.

Deshalb ist Andreas Schell der Gewinner des Tages.