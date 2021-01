Allgäuer Geiger FM entwickelt Hygienekonzept für Impfzentren

Geiger Facility Management hat zusammen mit weiteren Partnern ein Hygiene- und Servicekonzept für Impfzentren entwickelt. Das soll als Baustein der bereits umgesetzten Pandemie-MAX-Planung dienen. Für unterschiedliche Immobilientypen wurden nun die spezifischen Anforderungen der täglich neu in Betrieb gehenden Impfzentren in ein eigenes Konzept überführt. Das soll dazu beitragen, einen sicheren Betrieb für Patienten und Mitarbeiter in Impfzentren zu gewährleisten und maximale Sicherheit für die Betreiber zu bieten.

Gemeinsam mit den Hygienexperten von Parat – Institut für Hygiene wurden passgenaue Gefährdungsanalysen, Arbeitsanweisungen sowie notwendige mehrsprachige Schulungsunterlagen entwickelt. Beginnend mit einer Beratung und Begehung zur Umsetzung der speziellen Empfehlungen des BAMS für Impfzentren werden Hygiene-, und Desinfektionspläne erstellt sowie die speziellen Arbeitsschutzmaßnahmen definiert. Weitere Module wie beispielsweise Verbrauchsmaterialen und deren Verteilung und Logisitik sowie speziell an die Immobilien angepasste Luftreinigungskonzepte können bei Bedarf ebenfalls ergänzt werden.

„Das Spezial-Konzept ist notwendig, um auch Betreibern maximale Rechtssicherheit zu bieten und dort von uns eingesetzte Mitarbeiter zu schützen“, so Geschäftsführer Felix Holzwarth“. Aktuell werden über mehrere Standorte bereits sieben Impfzentren unterschiedlicher Größe betreut – unabhängig von Geiger FM bietet das Insitut Parat auch für andere Dienstleister und Betreiber die Ausarbeitung des Konzeptes an. „Gemeinsam gegen Corona bedeutet für uns Wissen zu teilen“, Felix Holzwarth.

Geiger Facility Management ist als in Dietmannsried im Allgäu beheimatetes Unternehmen bundesweit tätig und zählt zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für technische und infrastrukturelle Facility Services ist Geiger Facility Management Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um die Immobilie. Eine starke Marke, Dreifachzertifizierung in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement und die eigene Schulungsakademie prägen die Philosophie des seit 1969 bestehenden Familienunternehmens.