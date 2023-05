225 Jahre - Strabag und Züblin feiern Doppel-Jubiläum

Jubiläum

Im Kulturkraftwerk Mitte in Dresden feierten STRABAG und ZÜBLIN das Doppel-Jubiläum. Foto: ZÜBLIN / Matthias Michael

Die Ed. Züblin AG und die Strabag AG feiern in diesem Jahr ein Doppel-Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1898 und 1923 haben sich die zwei Unternehmen über die Jahrzehnte und auch schwierige Zeiten hinweg am Markt behauptet. Gestützt auf die Innovationskraft ihrer Mitarbeiter entwickelten sie sich zu den deutschen Branchenführern im Hoch- und Ingenieurbau sowie im Verkehrswegebau.

Unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft“ lädt die gemeinsame Jubiläums-Webseite von Strabag und Züblin ein zu einer Zeitreise durch Meilensteine und Geschichten der Vergangenheit. Gleichzeitig wirft sie auch einen Blick voraus auf das nachhaltige und digitale Bauen von morgen. Es geht um die Fortsetzung der Geschichten von Strabag AG und Ed. Züblin AG – wichtige strategische Weichen dafür sind bereits gestellt: Mit der Selbstverpflichtung, Klimaneutralität über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen, habe sich die Strabag-Gruppe zum branchenweiten Vorreiter der Bauwende gemacht. Digitalisierung beschleunigen, Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß systematisch senken – das sind Ziele, an denen Ed. Züblin AG und Strabag AG arbeiten. Sie bauen dabei auf den Innovationsgeist und das Know-how ihrer Beschäftigten, die – neben der starken regionalen Verankerung – schon in den vergangenen 125 Jahren der zentrale Erfolgsfaktor waren.

So feiern Strabag und Züblin in ganz Deutschland

Strabag und Züblin werden in ihrem Doppeljubiläumsjahr daher als Dankeschön für alle Mitarbeiter vor Ort quer durch Deutschland Standortfeste veranstalten. Den Auftakt machte Dresden: Hier haben am 12. Mai 2023 die Beschäftigten beider Firmen gemeinsam im Kulturkraftwerk Mitte gefeiert – ein preisgekröntes Sanierungsprojekt, das die Ed. Züblin AG als Generalunternehmen realisiert hat. Zahlreiche weitere Jubiläumsfeste folgen über den gesamten Sommer bis in den Herbst hinein.

Am Unternehmenssitz der Strabag AG, im Konzernhaus in Köln-Deutz, werden am 3.6. Mitarbeiter aller ortsansässigen Einheiten mit Angehörigen – insgesamt knapp 2.000 Gäste – zum großen Familienfest zusammenkommen. Im hessischen Lahnstein, dem historischen Gründungsort der Strabag AG, lädt Strabag-Direktion Mitte-West für den 16.6. zur Jubiläumsfeier. In München wird am 30.6. auf dem Gelände der Strabag BMTI gefeiert, in Berlin am 9.9. in der Eventlocation Haubentaucher; in Hamburg feiern Strabag am 14.7. im Beachclub StrandPauli und Züblin am 28.9. in der Fischauktionshalle. Und am Hauptsitz der Ed. Züblin AG, rund um den ZÜBLIN-Campus in Stuttgart-Möhringen, steigt am 16.9. eine große Jubiläumsfeier mit rund 3.000 Mitarbeitern aller Konzerneinheiten samt Familien.

So haben die Unternehmen einst begonnen

1898 gründete der Schweizer Ingenieur Eduard Züblin in Straßburg die Ed. Züblin AG mit Lizenzen für den seinerzeit innovativen Stahlbetonbau. 25 Jahre später, 1923, hoben die 32 Gesellschafter des „Straßenwalzenbetriebs vorm. H. Reifenrath“ in Niederlahnstein die „Straßenbau-Aktiengesellschaft“, kurz: Strabag AG, aus der Taufe; vier Jahre zuvor, nach dem 1. Weltkrieg, hatte die Ed. Züblin AG ihren Sitz nach Stuttgart verlegt. Historische Filme und Fotos, Interviews, spektakuläre Bauprojekte, erfolgreiche Teamarbeit, spannende Stories – die Webseite zum Doppel-Jubiläum entführt die Besucher in Bau-Vergangenheit, beleuchtet großen Herausforderungen und kleine Anekdoten, lässt die beiden Unternehmensgeschichten greifbar und lebendig werden. Und die Webseite wird noch wachsen und bleibt spannend: weitere Interviews und Stories werden sukzessive ergänzt, und Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden sind aufgerufen, ihre persönlichen Strabag- oder Züblin-Momente beizusteuern. Gesucht werden Geschichten, Fotos und Videos – vom Bauprojekt bis zur Standortfeier.