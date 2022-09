125 Jahre Erfolgsgeschichte im Allgäu

Arbeitgeber der Woche

Der Zentrale von Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten. Foto: Mayr Antriebstechnik

Die Stärkung und langfristige Sicherung des Standorts im Allgäu sind zentrale Bestandteile der Stabilitätspolitik des inhabergeführten Familienunternehmens Mayr Antriebstechnik. So hat das renommierte Maschinenbau-Unternehmen in den vergangenen Jahren kräftig in den Stammsitz in Mauerstetten investiert und mehrere Neubauten realisiert. Dazu gehören neben dem Kommunikationszentrum „mayr.com“, auch verschiedene Produktions- und Montagehallen, ein Sozialgebäude mit Kantine und Dachterrasse sowie ein neues Hochregallager.

Damit untermauert das inhabergeführte Familienunternehmen, das im Jahr 2022 sein 125-jähriges Jubiläum feiert, seine Stabilitätspolitik und das Bekenntnis zum Standort in Mauerstetten. Wir setzen langfristig auf eine stabile und nachhaltige Standortsicherung im Allgäu. Dafür setzen wir die erwirtschafteten Gewinne ein – mit dem Ziel, Voraussetzungen und Gestaltungsraum für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Konkret heißt das moderne Arbeitsplätze, Digitalisierung, Automatisierungen und nachhaltige Produktion als Vorleistung für den Produktionsstandort Deutschland.

Viele Standorte – eine Qualität

Mit über 1.350 Mitarbeitenden sind wir weltweit für unsere Kunden da. Wir setzen auf ein vertrauensvolles Miteinander und sind zuverlässiger Partner für unsere Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter.

Mayr-Qualität bedeutet „Qualität made in Germany“ weltweit! Nicht nur in Mauerstetten, dem deutschen Stammsitz und Kopf des Unternehmens, wo die Mehrheit der Beschäftigten arbeitet, sondern auch in unseren Werken und Tochtergesellschaften. International betreibt Mayr Antriebstechnik zwei weitere Werke in Polen und China und plant aktuell eine Fertigung in Indien. Mit Vertriebsniederlassungen in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Italien, Singapur, Japan und in der Schweiz sowie rund 40 weiteren Ländervertretungen ist das Unternehmen global präsent. Mayr-Qualität bedeutet also gleiche Qualität unabhängig vom Standort. Dafür stehen wir in ständigem Austausch.

Die eigenen Produkte erfolgreich international im Einsatz

Die Kupplungen und Bremsen aus dem Allgäu sichern tagtäglich die Bewegungen in Maschinen rund um den Globus. Zum Beispiel auch an verschiedenen Stellen in den Windkraftanlagen zur Herstellung sauberer Energie. Dabei spielen die Bremsen zur Positionierung und Abbremsung der Flügel eine wichtige Rolle. Die Position der Flügel im Wind bestimmt dabei die Rotation des Rotors. Auch Bremsen an der Windkraftgondel, Bremsen zur Personenbeförderung im Turm oder Kupplungen im Antriebsstrang repräsentieren das breite Produktspektrum der Firma Mayr – und das nur im Umfeld der Windkraft.

Aber nicht nur dort. Auch ganz konkret im Alltag können sich Menschen weltweit auf Bremsen und Kupplungen von Mayr Antriebstechnik verlassen. Prominente Beispiele sind hier das Halten und Bremsen von Aufzügen oder auch das Absichern von Bühnenbildern zum Beispiel im Theater, in der Oper oder auf der Konzertbühne.

Unsere Sicherheitsbremsen und -kupplungen sind wichtige Maschinenkomponenten, die Bewegungen im Notfall präzise und blitzschnell unterbrechen, bis zum Stillstand abbremsen oder aber bestimmte Positionen millimetergenau halten. Komponenten, die im Notfall Leben retten.

Sie reizen die Herausforderungen unserer weltweit führenden, wegweisenden Technologie? Sie wollen Ihre Ideen in die Innovationen von morgen mit einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

