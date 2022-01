Wie Hirzbauer es in die Top 100 der deutschen Küchenstudios schaffte

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Denn die Experten der Zeitschriften-Redaktion bewerten die Küchenstudios aus Sicht von anspruchsvollen Kunden. Es geht um kreative, kompetente Beratung, innovative Lösungsideen, Top-Service und ein Sortiment namhafter Küchen- und Gerätehersteller. Es ist ein Ritterschlag für uns, als einziger Vertreter der Region Augsburg zu den besten deutschen Studios zu gehören“, freut sich Geschäftsführer Norbert Hirzbauer.

Der Standort von "Hirzbauer - Ihr Küchenbauer" in der Außenansicht. Foto: Hirzbauer

Küchenbau aus Leidenschaft

Das bestätigt die Redaktion von „Architektur & Wohnen“: „Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass mit diesen Küchenstudios schon die Planung Ihrer Küche ein Vergnügen sein wird.“ Doch wie schafft es „Hirzbauer – Ihr Küchenbauer“ in diese nationale Premiumklasse? „Architektur & Wohnen“ schreibt über die Experten: „Seit fünf Jahrzehnten werden hier Küchen mit Leidenschaft realisiert. Inspiration und Anregung bietet die 400 Quadratmeter große Ausstellung, Planungshilfe übernimmt das engagierte Team.“

Hirzbauer wurde von der „Architektur und Wohnen“-Redaktion ausgezeichnet. Foto: Hirzbauer

In dieser Top-Bewertung sind die vier Hauptgründe für den Erfolg des Küchenstudios enthalten:

Tradition, Familie und Erfahrung:

1970 gründete Wilhelm Hirzbauer das Unternehmen im Augsburger Stadtteil Haunstetten. Seit 1993 ist Sohn Norbert Hirzbauer der Geschäftsführer. Seine Ehefrau Gabriele organisiert das Team. Mit Sohn Dennis, staatlich geprüfter Küchenberater, ist bereits die dritte Generation in die Firma eingetreten. „Wir sind bodenständig und leben für Qualität und den Premiumanspruch unserer Küchen“, erzählt Norbert Hirzbauer, dessen Expertise als ausgebildeter Innenarchitekt zunehmend auch bei Planungen, die über Küche hinaus gehen, nachgefragt wird.

Inspiration dank Manufakturküchen von Eggersmann

Der Hersteller von individuellen Premiumküchen hat sich Hirzbauer als exklusiven Partner in der Region Augsburg ausgewählt. Nur Hirzbauer darf diese besondere Luxusklasse hier anbieten. Wer einmal den Hirzbauer-Showroom im Augsburger Stadtteil Haunstetten besucht hat, der versteht, warum Eggersmann für perfekte Küchen steht. Mit High-End-Design, Klarheit und Funktionalität. Von nachhaltigen Materialien bis zur individuellen Fertigung zu angemessenen Preisen.

Bei Eggersmann ist im Prinzip alles möglich. „Unsere Vorstellung von der perfekten Küche ist immer ein zeitlos modernes Unikat, das so nur in individueller Maßanfertigung entstehen kann“, sagt Eggersmann-Geschäftsführer Michael Wunram. Bei der Partnersuche ist der Küchen-Papst wählerisch: „Eine starke Händlerpersönlichkeit finden, eine gute Beziehung aufbauen – sowas muss sich ergeben, muss wachsen“, sagt er. In der Familie Hirzbauer hat Eggersmann den perfekten Partner gefunden.

Nur das Küchenstudio Hirzbauer darf im Großraum Augsburg Eggersmann-Küchen anbieten. Das Modell „Lausanne“ ist Ausdruck wahrer Handwerkskunst. Foto: Eggersmann

Der beste Service

Die Familie Hirzbauer legt größten Wert auf ein Serviceteam, das den Kunden die Wünsche von den Lippen abliest. Die Planung übernehmen Norbert und Dennis Hirzbauer oft selbst. Wer die beiden im Showroom erlebt, spürt diese Leidenschaft für den Bau von Küchen die perfekt zum Kunden passen – individuell, hochwertig und in bester Qualität.

Den Aufbau übernehmen Servicekräfte, die erfahren und zuverlässig arbeiten. „Unsere Mitarbeiter sind größtenteils seit vielen Jahren im Unternehmen und kennen sich in allen Details aus. Wir legen großen Wert darauf, sauber, kreativ zu arbeiten. Unser Anspruch liegt nahe an der Perfektion“, unterstreicht Norbert Hirzbauer.

Starker Partner Klaus Wohnbau

Seit vielen Jahren empfiehlt der renommierte Bauträger Klaus Wohnbau, der zahlreiche Projekte in München, Augsburg und dem süddeutschen Raum realisiert hat, seinen Immobilienkäufern „Hirzbauer – Ihr Küchenbauer“. Und das hat gute Gründe: „Wir wollen, dass sich unsere Kunden in Ihren neuen Wohnungen wohlfühlen. Moderne Living-Küchen sind heute ein zentraler Faktor dafür. Wir schätzen die Kreativität, Zuverlässigkeit und Qualität von Hirzbauer. Deswegen setzen wir auf dieses traditionsreiche Küchenstudio“, sagt der Inhaber der Klaus-Gruppe, Jörg Klaus.

www.hirzbauer.de