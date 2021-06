Spielbank Garmisch-Partenkirchen: Ein Abend in edlem Ambiente

Ein Abend in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen bedeutet: Den Alltag vergessen, ein leckeres Essen im angeschlossenen Restaurant genießen und sich dann mit einem kühlen Getränk an einen der Tische und Automaten setzen. Die Spielbank Garmisch-Partenkirchen lässt mit ihrem Angebot keine Wünsche offen: Zwei Etagen mit Spielsälen versprechen Abende, an denen Siege gefeiert, Freundschaften begossen und das Leben genossen wird.

Neben den beliebten Klassikern wie Black Jack, Poker oder Roulette gibt es vor allem im Automatensaal im Erdgeschoss an den knapp 160 Automaten auch weniger bekannte, aber nicht minder spannende Spiele. „Wir haben verschiedene Jackpot-Anlagen wie etwa den Zugspitzjackpot, der schon allein optisch etwas hermacht“, erzählt Peter Eursch, der Spielbankdirektor in Garmisch-Partenkirchen. Den Automaten ziert ein großes Bild der Zugspitze im Stil des Alpenexpressionismus. „Das Bild stammt von Sani Kneitinger, einer Künstlerin aus Garmisch-Partenkirchen.“ Besagter Zugspitzjackpot bewegt sich meist zwischen 8.000 und 25.000 Euro. „Noch größer ist der Bayernjackpot: Er beginnt bei 125.000 Euro und kommt gut und gerne auch mal bis auf 800.000 Euro hoch“, sagt der Spielbankdirektor.

Relativ neu sind die beiden 3D-Automaten im Erdgeschoss. Hierfür setzt sich der Spieler in einen Sessel und aktiviert die 3D-Funktion. Dadurch tauchen die Symbole und Spielelemente plötzlich vor ihm auf und wirken, als könnte man sie greifen und wäre mitten im Spiel. „Das ist die neueste Generation an Spielen, die wir hier anbieten.“

Neues Gewand für Großen Spielsaal

Im Obergeschoss erwartet die Gäste der große Spielsaal. Auch hier herrscht ein edles Ambiente vor, die verschiedenen Spieltische laden sofort dazu ein, sich an sie zu setzen und sein Glück zu versuchen. „Die Optik unseres großen Spielsaals erneuern wir aktuell“, erklärt Peter Eursch. „Er soll ein neues, der Zeit angemessenes Outfit bekommen. Außerdem werden auch hier oben mehr Automaten integriert.“ Bisher beherrschten den Saal vier amerikanische Roulettetische, verschiedene Black Jack- und Pokertische. Neu dazu kam kürzlich die Multiroulette-Anlage. „Im Erdgeschoss im Automatensaal haben wir schon eine dieser Anlagen eingebaut. Sie kam bei unseren Gästen so gut an, dass wir uns dazu entschlossen haben, ein weiteres Exemplar in den oberen Saal zu stellen.“

Spielbank Garmisch-Partenkirchen: die Roulette-Anlage der Zukunft

Doch wie kann man sich das Spiel an einer Multiroulette-Anlage vorstellen? „Es handelt sich hierbei um einen Roulette-Kessel, wie man ihn kennt und in dem nach den üblichen Regeln gespielt wird“, erklärt der Direktor der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. „Allerdings passiert das Ganze elektronisch: Die Kugel wird automatisch geschossen. Um den Kessel herum stehen zehn Automaten, an denen man mittels Touchscreen auf die Farben und Zahlen setzen kann.“ Ein Vorteil für die Gäste: Hier sei man mehr für sich, keiner schaue einem „in die Karten“. Und wer Multitasking-fähig ist, kann sogar an mehreren Kesseln spielen, ohne zwischen verschiedenen Tischen hin- und herlaufen zu müssen.

Besonders spannend ist auch, dass man sogar auf zwei der amerikanischen Kessel wechseln kann. „Da haben wir eine Kamera, die ihr Bild auf den Automaten übertragt. Wer also beispielsweise keinen Platz mehr am Roulettetisch ergattern konnte, der kann es sich an einem der Automaten bequem machen und spielt trotzdem live mit.“ Sehr interessant dürfte das für diejenigen sein, denen der Croupier bereits Glück gebracht hat und die es nochmal bei ihm versuchen mochten. „Das klappt natürlich auch vom Automatensaal im Erdgeschoss“, betont Peter Eursch.

Vorfreude auf die nächsten Gäste

„Es ist natürlich keine ganz einfache Zeit, in der wir uns aktuell befinden“, nimmt der Spielbankdirektor Bezug auf die Corona-Pandemie. „Aber wir tun alles dafür, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und bei einem guten Spiel einfach mal abschalten können.“ Veranstaltungen wie etwa die beliebten Whiskeytastings seien vorerst nicht geplant, die jährliche Hochzeitsmesse wurde auf Herbst 2021 verschoben. „Unsere wöchentlichen beziehungsweise monatlichen Veranstaltungsangebote finden aber natürlich weiterhin statt: Auf die Ladies Night oder das Bingoroulette möchten weder wir noch unsere Gäste verzichten.“

Die Freude auf eben jene Gäste wuchs von Tag zu Tag: „Nachdem wir so lange schließen mussten, konnten unser Team und ich es kaum erwarten, wieder die ersten Gäste begrüßen zu dürfen. Jetzt dürfen wir unsere Türen endlich wieder öffnen. Und damit unsere Gäste merken, wie sehr wir uns freuen, können sie sich bei ihrem nächsten Besuch in unserem Haus auf ein kleines Präsent freuen.“

Bayerische Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Am Kurpark 10

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. +49 8821 9599-0

spielbanken-bayern.de/garmisch-partenkirchen

NEU: Freier Eintritt!

Aufgrund von Corona nur eingeschränkter Spielbetrieb. Weitere Informationen gibt es hier.

Bus-Shuttle „Casino-Blitz“

Täglich von München in die Spielbank und zurück für 7,50 €

Ladies Night

immer donnerstags

Happy Hour, Glücksjetons und Freigetränk, außerdem exklusive Verlosung:

1. Preis: Klassik-Paket für zwei Personen und eine Flasche Prosecco

2. Preis: Jetons im Wert von 30 Euro und einen Flasche Prosecco

3. Preis: Ein schöner Sachpreis und eine Flasche Prosecco

Ladies Night deluxe

am jeweils letzten Donnerstag des Monats:

Hauptpreis: 200 Euro in Jetons

