Mit dem Deutschlandstipendium künftige Spitzenkräfte fördern

Seit 2011 beteiligt sich die Universität Augsburg am Nationalen Stipendienprogramm der Bundesregierung, kurz Deutschlandstipendium. Ziel dieses Stipendienprogramms ist es, dem drohenden Akademikermangel gegenzusteuern und die Spitzenkräfte von morgen zu fördern. Leistungswillige und leistungsfähige Studentinnen und Studenten sollen zu diesem Zweck mit monatlich 300 Euro unterstützt werden. Zugleich will man auf diese Weise auch Studierwilligen und -fähigen, die sich ein Studium allein aus materiellen Gründen nicht leisten könnten, eine Perspektive eröffnen. 2019 gab es deutschlandweit 28.159 Stipendiatinnen und Stipendiaten an 312 Hochschulen, davon 134 an der Universität Augsburg.

Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. - Benjamin Franklin, Gründervater der USA

150 Euro von privat - 150 Euro vom Bund

Das Konzept sieht vor, dass die Hälfte eines Monatsstipendiums, 150 Euro also, von privater Seite - von der Wirtschaft, von Stiftungen, ehemaligen Absolventinnen und Absolventen oder sonstigen Förderern - beigesteuert werden. Dieser private Einsatz wird dann aus Bundesmitteln verdoppelt. Mit einer privaten Spende von 1.800 Euro kann die Universität Augsburg also eine Studentin oder einen Studenten ein ganzes Jahr fördern.

Nicht nur gute Noten zahlen sich aus

Der Leistungsbegriff, der dem Deutschlandstipendium zugrunde liegt, ist bewusst weit gefasst: Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zählen zwar belegbare Spitzenleistungen, doch richtet sich der Blick dabei nicht nur auf gute Noten, vielmehr entscheiden auch herausragendes gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche oder familiäre Umstände über die Förderzusage. Dahinter steht die Überzeugung, dass Gesellschaft und Wirtschaft junge Talente brauchen, die über ihre fachlichen Qualitäten hinaus bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und außergewöhnliche Situationen erfolgreich zu meistern.

Eine Investition, die sich für alle lohnt

Junge talentierte Menschen zu fördern, den eigenen Standort zu stärken oder etwas zurückzugeben von der Unterstützung, die man selbst vielleicht einmal erfahren hat - es gibt viele gute Gründe für Unternehmer, sich für das Stipendienprogramm der Universität Augsburg zu engagieren. Dieses Stipendienprogramm macht aus allen Beteiligten Gewinner. Die Förderer profitieren vom regelmäßigen Austausch mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten und bekommen so frühzeitig Kontakt zu qualifizierten und engagierten Nachwuchskräften. Und für die Region und die Universität werden damit hervorragende Chancen geschaffen, sich als zukunftsfähiger Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu profilieren, Netzwerke zu entwickeln und auszubauen und hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte zu binden.

Gutes tun und zugleich herausragende Studierende kennen lernen sind zwei überzeugende Argumente, sich beim Deutschlandstipendium zu engagieren. Die Universität Augsburg bedankt sich bei allen, die ihre Unterstützung für die nächste Runde, beginnend am 1. Oktober 2021, zugesagt haben und freut sich über neue Förderer.

________________________________________

Ansprechpartnerin für das Deutschlandstipendium an der Universität Augsburg:

Dr. Gabriele Höfner

Referentin für Fundraising

Telefon: 0821- 598-5274

hoefner@praesidium.uni-augsburg.de

Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages der Universität Augsburg und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.