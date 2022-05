In der Spielbank Garmisch-Partenkirchen das Glück finden

Jeder ab 21 Jahren kann in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen loslegen - egal ob Erstbesucher oder Profi. „Unsere Spielbank besteht aus dem Automatensaal im Erdgeschoss und dem großen Spielsaal im Obergeschoss“, erzählt Peter Eursch, Spielbankdirektor der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. „Auf beiden Ebenen können unsere Gäste ihr Glück finden.”

Passende Pakete für jedermann

Für Wiederkehrende und auch als Geschenk für Spielbegeisterte sowie Erstbesucher bietet die Spielbank Garmisch-Partenkirchen Pakete zum Verschenken an. Wie wäre es denn mit dem Klassik-Paket? Neben einer kulinarischen Verköstigung sind auch gleich fünf Glücksjetons zum Gewinn von Kleinpreisen und zehn Euro in Wertjetons dabei, die direkt im Spiel eingesetzt werden können. Sofort losgelegt werden kann mit dem „Jetons sind Trumpf“-Paket mit Jetons im Wert von wahlweise 25, 50, 75 oder 100 Euro.

Oder wie wäre es mit dem All in for Two für zwei? Neben einem Drei-Gänge-Menü im „Alpenhof“ ist es auch ein Demospiel Black Jack oder Roulette mit inbegriffen. Zum selbst Mitmachen sind zudem bereits zweimal 20 Euro in Wertjetons inkludiert. Und damit der Abend nicht zu früh enden muss, ist auch die Übernachtung im Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen mit inbegriffen.

Aufregende Abende in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Nach einer Wanderung den Abend an der Hotelbar ausklingen lassen? Warum nicht in die Spielbank Garmisch-Partenkirchen für einen ganz besonderen Abend und spannende Abwechslung. Das Restaurant Alpenhof bietet kulinarische Genüsse auf beiden Ebenen mit direktem Anschluss an den Spielbereich. Wer nur einen Drink oder eine Kleinigkeit möchte, der kann an den Bars auf beiden Stockwerken auch einen Snack genießen. Auch eine Eventfläche befindet sich im Obergeschoss. Hier begeistern regelmäßige Specials und Veranstaltungen Besucher aus der ganzen Welt.

Ein besonderes Erlebnis der besonderen Art

Einen exklusiven Abend verbringen Gäste der Spielbank im ersten Stock beim Großen Spiel. In nobler Casino-Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit zu gepflegten Runden Black Jack, Poker, Roulette und auch dem Würfelspiel DICE52. Wer als unerfahrener Spieler in die Spielbank kommt, braucht keine Sorge zu haben. Eine Führung durch die Räumlichkeiten und auch Erläuterungen zu den Spielmöglichkeiten für spannende Momente sind hier inklusive. Und wenn Fragen aufkommen, dann steht das freundliche Personal der Spielbank jederzeit zur Verfügung.

Ein Highlight in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen ist auch die Multiroulette-Anlage, die auf beiden Ebenen zu finden ist. „Das ist grundsätzlich ein Roulettekessel wie jeder andere auch, an dem man nach den üblichen Regeln spielt“, erläutert Spielbankdirektor Peter Eursch. „Die Neuerung ist, dass der Roulettekessel elektronisch funktioniert und als zusätzliches Angebot zu unseren Roulette-Tischen verstanden werden soll.“ Wer nicht nur an den elektronischen Kesseln spielen möchte, der kann sich über die Multiroulette-Anlagen im Erd- und Obergeschoss auf zwei amerikanische Roulette-Tische zuschalten und ist dann sogar live dabei. Ein spannendes Erlebnis für Spieler und Zuschauer.

Gewinnchancen am laufenden Band

Etwa 170 moderne Spielautomaten und Jackpot-Anlagen warten im Erdgeschoss auf Freunde des Spiels. Von der klassischen Slotmachine über den Videoslot oder auch den Pokerautomaten bietet die Spielbank Garmisch-Partenkirchen ein großes Repertoire, auch für Neueinsteiger. Einsätze können dabei bereits ab einem Cent getätigt werden. Die Auszahlungsquote vieler Spiele beträgt im Durchschnitt 94 Prozent.

Den Gipfel an Gewinnen gibt es in der Spielbank an den Jackpot-Automaten. Einen großen Gewinn bietet der Bayern-Jackpot, bei dem in jeder Spielbank bayernweit vier Automaten stehen. Die Höhe des Gewinns kann auf einer Anzeigetafel mitverfolgt werden.

-------------------------------------

Adresse:

Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Am Kurpark 10

82467 Garmisch-Partenkirchen

+49 8821 9599-0

spielbanken-bayern.de/garmisch-parten- kirchen