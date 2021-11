Idyll am Haldensee

Ja, wir liegen direkt am Haldensee, sagt Michaela Gleirscher, Inhaberin des haldensee Hotels. Aber das nicht nur, weil das Ufer nah ist und es einen Steg ins Wasser gibt. Nein, es ist die besondere Anlage des Hotels, das von der Rezeption, über den Wellnessbereich und die Restaurants bis hin zu den mit Panoramafenstern ausgestatteten 60 Zimmern den Blick auf den See freigibt – ein Genuss, wenn das kristallklare Wasser je nach Tageszeit seine Färbung wechseln kann.

Sport im Hochtal

Auf 1.100 Metern gelegen gilt das Tannheimer Tal als eines der schönsten Hochtäler Österreichs. Seine direkte Nähe zum Allgäu und damit zu Bayerisch-Schwaben macht es zu einem beliebten Urlaubsort in den Bergen. Mittendrin im Tannheimer Tal liegt das haldensee Hotel, von dem aus Wander-, Rad- und Treckingrouten direkt erreichbar sind. Ebenso liegt der Zugang zu den Loipen gleich nebenan – und natürlich der See, dessen winterliche Eisdecke der Gast auf Kufen erobern kann. Fahrräder, Stand-up-Boards sowie Wanderstöcke, Schneeschuhe oder Routenkarten sind im Hotel kostenlos erhältlich, E-Bikes gegen eine kleine Gebühr. Wer möchte, kann an geführten Touren teilnehmen, sei es im Herbst zu Fuß oder im Winter auf Skiern und Schneeschuhen. Den Alpinski-Liebhaber holen Linienbusse vor dem Hotel ab.

Sauna mit Seezugang

Seit 2019 gibt es das haldensee Hotel, konzipiert von der Familie Gleirscher mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Holzbauweise für die Zimmer gehört genauso dazu wie die regionale Orientierung in puncto Kulinarik oder Bioöle und Naturkosmetik im Wellnessbereich. Überhaupt wird Wellness großgeschrieben mit Innen- und Außenpool, Massagen, Fitness, Yoga, Pilates und Wassergymnastik, einem Sole-Dampfbad sowie finnischer oder Bio-Sauna samt Zugang zum See.

Wein und Kaffee

Nach der Entspannung kommt der Feinschmecker zum Zug. Gern in puncto Wein, dem Michaela Gleirscher als ausgebildete Sommelière besondere Aufmerksamkeit widmet. In ihrem Weinraum lagern ausgewählte Tropfen aus dem Weinland Österreich, darunter zahlreiche aus biologischem und biodynamischem Anbau, die der Gast einmal pro Woche verkosten kann. Und last but not least hat sie noch einen dritten Beruf: den der Barista. Die einen Fokus auf Kaffee und dessen Qualität legt, zum Beispiel stets frisch gemahlen und gebrüht zum Frühstück.

Adults only

Das Haldensee Hotel versteht sich als ein Erholungs- und Wellnesshotel, das sich mit Erfolg ganz auf die Bedürfnisse von erwachsenen Gästen (ab 16 Jahren) ausrichtet. Das gelang auch, weil sie ihr Partnerhotel im Rücken hat – das nicht weit entfernte Hotel Tyrol, das ihre Schwester leitet und wo sie einst selbst gelernt hat. Das empfiehlt sie gerne Familien mit Kindern, wenn sie bei ihr anfragen.

www.haldensee-hotel.com