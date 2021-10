Die Hackerkiste startet in Augsburg in eine neue Runde

Die Vielfalt an digitalen Themen kennt auch am 08. und 09. Oktober bei der virtuellen Hackerkiste keine Grenzen. Bei der Mischung aus Konferenz und Hackathon spielen Mitmachen, Austauschen und Diskutieren eine zentrale Rolle.

Das erwartet die Teilnehmer am ersten Tag

Ein exklusiver TV Live-Channel alias „Hackerkiste TV“ zu aktuellen digitalen Themen wie Künstliche Intelligenz, Data Bias und Testing erwarten die Teilnehmenden am ersten Tag bei der virtuellen Hackerkiste. Als Highlights stehen Vera Mangels von Capgemini und Corinna Ludwig von Google auf der Agenda. Vera Mangels Keynote thematisiert Feature Management bei Autos; Machine Learning steht bei Corinna Ludwig im Vordergrund. Der Konferenz-Freitag endet traditionell – wie die letzten beiden Jahre auch – mit einer lustigen Runde „Jeopardy!".

Hackathon startet am Samstag

Interaktion ist vor allem beim Hackathon am Samstag gefragt. Neben dem Startschuss für das Augsburger Hochschulprojekt „Dein Digitales Ding“, welches über ein bis zwei Semester verfolgt wird, erwarten die Hackathon-Begeisterten spannende Themen mit exklusiven Mentoren zum Hacken, Tüfteln und Diskutieren. „Die Hackerkiste Augsburg feierte vor fünf Jahren als Experiment zur Vernetzung von Studierenden, Startups, regionalen Unternehmen und IT-Begeisterten ihr Kick-off an der Hochschule Augsburg. Heute ist das Community-Format mit Tech-Talks und Hackathons ein wichtiger Pflichtbestandteil im Terminkalender der regionalen IT-Szene und strahlt weit über den Wirtschaftsraum Augsburg hinaus.“, sagt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer des Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S).

Das sagen Teilnehmer

Das Highlight-Event Hackerkiste ist so vielfältig und bunt wie die Szene. Ob zuhören, austauschen oder mitmachen, jeder wird sich bei der Hackerkiste finden. „Als treuer Teilnehmer der Hackerkiste freue ich mich auch dieses Jahr auf viele spannende Vorträge und den Austausch mit der Tech Community in Schwaben“, sagt Dr. Matthias Sommer von der AraCom Service AG. Christian Weber von Capgemini freut sich besonders auf den Hackathon-Samstag: „Dass die Hackerkiste nun zum fünften Mal stattfindet zeigt, wie wichtig dieses Event ist. Dieses Jahr möchten wir gerne mit einem Hackathon zeigen, wie wir bei Capgemini arbeiten und Infrastructure as Code nutzen. Dazu werden wir mit den Teilnehmenden eine Kubernetesplattform in Azure aufbauen, um Microservice-basierte Apps zu entwickeln. Ich freue mich sehr!“

Hier gibt es Tickets

Tickets für die Hackerkiste können unter www.hackerkiste.de erworben werden. Veranstalter der Hackerkiste sind das Digitale Zentrum Schwaben (DZ.S) mit seinem Branchennetzwerk aitiRaum e.V., der Fakultät für Informatik sowie dem StartHub der Universität Augsburg, die Hochschule Augsburg, das HSA_funkenwerk sowie Web&Wine. Außerdem begrüßen die Veranstalter die AraCom IT Services AG & Capgemini Outsourcing Services GmbH als diesjährigen Platin Partner der virtuellen Hackerkiste.