Das Nachrichtenpaket für Firmen und Behörden

Exklusiv für Firmen und Behörden stellen wir in einem kostenlosen Online-Seminar am Dienstag, 10. Mai von 10-11 Uhr unser Unternehmenspaket vor. Lernen Sie unser vielseitiges Angebot per Videochat am Bildschirm kennen. Recherchieren Sie in unserem neuen Medienarchiv mit Such-, Druck- und PDF-Exportfunktion bis ins Jahr 2000 zurück. Zusätzlich enthält das Unternehmenspaket auch das e-paper mit vielen Funktionen sowie das PLUS+ Paket.

Melden Sie sich gleich hier an und profitieren Sie von der vollen Vielfalt und Qualität des journalistischen Angebots der Augsburger Allgemeine: ob e-Paper, Website, Mobilportal oder

Medienarchiv – mit dem Nachrichtenpaket bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter bestens informiert. Im Anschluss an das Webinar erhalten alle Teilnehmer einen Code mit dem Sie e-paper, PLUS+ Paket und das Medienarchiv vier Wochen kostenlos testen können.