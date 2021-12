Märkl am Mittag

Schon vor Corona hat das Innenstadtsterben begonnen. Um die Menschen wieder in die Innenstädte zu locken und so das Sterben der kleinen Läden zu verhindern, sieht Raimund Seibold, Mitgründer und CEO von Boxbote, in seiner Vision ein „kleines Disneyland“, das geschaffen werden müsse.