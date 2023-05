Ausbildung der Zukunft: Das ist der „Maker Space“ im Christiani Kompetenzzentrum

B4B vor Ort

Probieren geht über studieren: So lautet das Credo im „Maker Space“. Wirtschaftsredkateurin Angelina Märkl konnte sich vor Ort selbst ein Bild machen, wie das Christiani Kompetenzzentrum in Landsberg diesen Ansatz mit seiner Lernumgebung verfolgt.

Praxisorientiert im Team ausbilden, den theoretischen Lernumfang verringern und gleichzeitig den Spaß beibehalten: All das will das Christiani Kompetenzzentrum in Landsberg mit dem „Maker Space“ in Einklang bringen.

Ausgestattet mit handwerklichen Arbeitsverfahren über Cut-Cum-Systeme bis hin zu modernsten Technologien wie dem 3D-Drucker, soll der „Maker-Space“ zum Ausprobieren motivieren. In der neuen Ausgabe von „B4B vor Ort“ haben wir uns selbst überzeugt, wie die Räumlichkeit sich zudem auf jeden Ausbildungsberuf individuell ausrichten lässt.