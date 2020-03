Tobias Kolb: Studienbetrieb an Hochschule Augsburg eingestellt

Aktuell haben wir den Studierendenorientierungstag mit mehr als 1.000 studieninteressierten Schülerinnen und Schüler, der am 27. März stattgefunden hätte, abgesagt. Gleiches gilt für den Girls Day und die International Week mit 100 internationalen Studierenden. KinderUni, wissenschaftliche Tagungen und Weiterbildungen versuchen wir zu verschieben, auf einen Zeitpunkt nach dem Lehrbeginn.

Mehrere Veranstaltungen abgesagt oder verschoben

Der Beginn der Vorlesungszeit wurde vom 16. März auf den 20. April verschoben. Das heißt, dass der Studienbetrieb auf dem Campus ist bis dahin eingestellt ist. Vorlesungen, Prüfungen, Seminare, Workshops, wissenschaftliche Tagungen und weiteres finden hier nicht statt.

