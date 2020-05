MXP: „Vertrieb online wird immer wichtiger“

Für unsere Meetings nutzen wir überwiegend Microsoft Teams. Auch Erstgespräche mit Interessenten funktionieren auf diese Weise sehr gut und effizient. Unseren Kunden bieten wir in der aktuellen Situation ein komplettes Paket: Wir statten sie mit der Technologie fürs Homeoffice aus, zeigen ihnen neue Workflows auf und wie mit Teams, Sharepoint & Clouddiensten die Arbeitswelten digitalisiert werden.

Motor der Digitalisierung: Neue Ideen

Zusätzlich helfen wir mittelständischen Unternehmen ihr E-Commerce aufzubauen und zu pflegen. Gerade in der aktuellen Situation wird der online Vertrieb immer wichtiger. Neue Ideen sind der Motor in der Digitalisierung. Die Krise hat trotz allem alle Themen rund um unsere Cloud-Dienste, unseren Modern Workplace und den E-Commerce verstärkt in den Fokus gerückt. Für unsere Kunden ist der hohe Nutzen dieser Produkte spätestens jetzt verständlich und glasklar.

Über die MXP GmbH

Die MXP GmbH mit Sitz in Augsburg ist Spezialist in der Umsetzung von Internet & IT-Projekten. Seit 2000 realisiert sie für klein- und mittelständische Unternehmen Business Lösungen. Das Team der Managed IT unterstützt ihre Kunden als IT-Systemhaus in allen IT-Prozessen, vom Verkauf und der Wartung von Soft- & Hardware bis hin zu innovativen Cloud-, Colocation- und IAAS-Lösungen. Das Webagentur Team ist Spezialist in den Bereichen SEO, SEA & Conversion und entwickelt Websites, Web-Apps & Onlineshops.