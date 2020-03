köhler consulting: Keine Rückmeldung auf Soforthilfe

Über die diversen Webseiten wie beispielsweise die IHK Schwaben, das Bundesfinanzministerium, das Bundeswirtschaftsministerium und das Bayerische Staatsministerium für Finanzen und für Heimat, fühle ich mich im Prinzip gut informiert. Man muss jedoch immer am Ball bleiben und sich regelmäßig auf den Seiten ein Update holen.

Keine Rückmeldung auf Beantragung der Soforthilfe



Die bayerische Soforthilfe habe ich bereits am 18.03.2020 per Email beantragt. Leider gab es noch immer keine Rückmeldung. Gestern versuchte ich diesbezüglich bei der Regierung von Schwaben telefonisch eine Information zu erhalten. Bedauernswerterweise gab es auch hier nur die Bandansage.

