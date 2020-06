Kling Consult: „Digitale Konferenzen schaffen Zeit“

Im Planungs- und Bauwesen finden normalerweise regelmäßig persönliche Bauherren-Jour Fixe und Projektabstimmungen mit anderen beteiligten Unternehmen statt. So haben wir uns am Anfang der Corona-Krise gefragt, wie wir den beruflichen Alltag in unserem Planungsbüro ohne persönlichen Kontakt meistern sollen. Wir mussten uns neu erfinden und mehr denn je auf digitale Konferenzen umsteigen: Mit Erfolg. Durch die Einsparung des Fahrtwegs können nun bis zu drei Jour-Fixe an einem Tag stattfinden. Dabei sind die Besprechungen meist viel komprimierter und zielorientierter und schaffen somit kostbare Zeit.

Digitale Konferenzen ersetzen persönlichen Kontakt nicht

Dennoch müssen wir sagen: Trotz der positiven Effekte von digitalen Konferenzen können diese den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Erst durch regelmäßige persönliche Abstimmungen auf der Baustelle oder beim Bauherrn entsteht ein echtes Team, welches gemeinsam das Bauprojekt zum Erfolg bringt. In Zukunft ist unseres Erachtens die goldene Mitte das Maß der Wahl: Besprechungen öfter als vor der Krise digital stattfinden lassen und dennoch den persönlichen Kontakt wahren.

Über Kling Consult

