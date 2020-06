Hufschmied: „Mit Kunden rund um den Globus interagieren“

Die außergewöhnliche Situation, die wir derzeit erleben, stellt uns alle vor große Herausforderungen. Aber gerade in Zeiten wie diesen ist es von größter Wichtigkeit, engen Kontakt zu den Kunden zu halten. Uns ist es sehr wichtig, auch weiterhin in gewohnter Qualität und Erreichbarkeit für unsere Kunden da zu sein. So nutzen wir für die Kontaktpflege zu unseren Geschäftspartnern mehrere Methoden. Beispielsweise setzen wir Microsoft Teams oder Skype ein, um Online-Meetings mit den Kunden zu führen.

Neben Telefonaten, Mails, WhatsApp und Online Terminen wenden wir auch sehr innovative Lösungen an, wie zum Beispiel die Holo-Linse. Diese Technologie ermöglicht es uns, auch während der Corona Pandemie mit Kunden rund um den Globus zu interagieren. Alles, was der Kunde dafür benötigt, ist lediglich ein PC oder Notebook. Durch diesen kann er ein gestreamtes Video sehen und alle Arbeitsschritte des Technikers verfolgen. Diese Anwendung ist besonders intuitiv, da der Kunde so während der Vorführung jederzeit mit dem Techniker sprechen und eventuelle Fragen stellen kann. Durch diesen modernen Ablauf können Problemlösungen an Maschinen durch den Techniker virtuell vermittelt und Prozesse verbessert werden. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Reisekosten. Die Augmented Reality Brille kann jedoch noch mehr: weitere Funktionen neben der Aufnahme von Videos sind zum Beispiel die Wiedergabe von Checklisten und Hinweisen in einer erweiterten Realität. Somit können Anwender dank einer Hands-free Umgebung Qualitätsstandards effizienter erreichen.

Auf unserer Website bieten wir zudem einen Live Chat an, der vor allem von internationalen Interessenten gerne genutzt wird. Auch über unsere Social-Media-Kanäle LinkedIn, Facebook, Twitter oder Instagram können Kunden mit uns Kontakt aufnehmen. Über weitere Angebote wie Online-Workshops oder virtuelle Messestände denken wir derzeit auch nach, um unsere Kunden immer auf dem Laufenden zu halten.

