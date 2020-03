Florian Schindlbeck: „Corona hat Einfluss auf Denken und Handeln“

„Das Thema Corona hat natürlich auch bei ABT Sportsline einen Einfluss auf unser Denken und Handeln und in Anbetracht vergangener und vor allem aktueller Entwicklungen, wie z.B. der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern, nehmen die Auswirkungen nun von Tag zu Tag merklich zu.

Unsere oberste Prämisse bei dem Thema war es von Anfang an, einen kühlen Kopf zu bewahren und jedwede Art von Hysterie zu vermeiden, ganz gleich ob es um unsere Mitarbeiter, oder unser Geschäft geht. Wir betrachten die Entwicklung seit einigen Wochen sehr genau, bewerten die Lage immer tagesaktuell und leben eine offenen Kommunikationskultur über alle Hierarchie-Ebenen.

Das Wohl und die Gesundheit unserer Mitarbeiter, sowie unsere Geschäftspartner und unserer Kunden standen und stehen dabei stets an oberster Stelle. Aus diesem Grund haben wir über die letzten Tage und Wochen in zunehmendem Umfang Maßnahmen ergriffen, die uns dabei unterstützen sollen. Die ersten Maßnahmen unseres Stufenplanes drehten sich um allgemeine Prävention, wie zum Beispiel Bereitstellung von Handdesinfektion, Hygiene-Tipps, aber auch klare Verhaltensregeln im Zusammenhang mit Dienstreisen, der Rückkehr aus Risikogebieten und für den Fall, dass man an sich verdächtige Krankheitssymptome feststellen sollte. Die zweite Stufe, die im Laufe der letzten Woche zum Tragen kam, betraf die Absage von Veranstaltungen und die Einschränkung des Kundenverkehrs in öffentlich zugänglichen Bereichen des Unternehmens. Hinzu kamen noch Regelungen die die Ansammlung von Mitarbeitern, zum Beispiel bei Meetings, auf das Nötigste reduzieren sollen.

In Welchen Maße sich Corona auf unser Geschäft auswirken wird, wird sehr stark mit dem Umfang der weiteren Ausbreitung des Virus zusammenhängen und kann sich prinzipiell auf alle Bereiche von Beschaffung bis hin zur Nachfrage erstrecken. Zum momentanen Zeitpunkt lassen sich diesbezüglich noch keine verlässlichen Prognosen treffen, aber auch hier gilt es bestmöglich auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und mit klarem Geist und Verstand zu agieren. Das es negative Auswirkungen geben wird steht mittlerweile aber bereits außer Frage.“