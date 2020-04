Brauerei Autenried: „Mit Zuversicht in die Zukunft“

Die Schlossbrauerei Autenried GmbH ist eine mittelständische Privatbrauerei und Mineralbrunnen in Bayerisch-Schwaben. Wir beliefern Gastronomien, Hotels, Getränkemärkte, den Einzelhandel und sehr viele Festveranstaltungen. In diesen Bereichen können wir normalerweise unsere Produkte bestens präsentieren.

Vor allem bei Veranstaltungen haben wir guten Zugang zu neuen Kunden und können ihnen unsere Produkte vorstellen. Neue Produkte können wir in der Regel über die Veranstaltungen schnell und flächendeckend vorstellen und einführen. Bei Messen sind wir hauptsächlich auf den regionalen Ausstellungen vertreten, wo neue, beziehungsweise saisonale Produkte, immer im Fokus stehen. Ein sehr wichtiger Absatzzweig ist die heimische Gastronomie. Durch die Corona-Pandemie fallen nun sowohl Gastronomien als auch Feste vollkommen weg.

Vermehrte Nutzung der sozialen Medien

Wir versuchen deshalb vermehrt über die sozialen Medien, wie Facebook und Instagram Kontakte zu knüpfen. Hier müssen immer wieder neue Ideen und Strategien entwickelt werden, um eine interessante Plattform zu bieten.

Hauszeitung „Autenrieder aktuell“

Mit unserer Hauszeitung „Autenrieder aktuell“ haben wir ein Medium geschaffen, welches sowohl als Sonderbeilage in der Tageszeitung die Interessenten erreicht, als auch über Getränkemärkte und den Einzelhandel an unseren Kunden und an die Endverbraucher verteilt wird. Mit dem Thema „Sommerzeit ist Biergartenzeit“ haben wir mit Radiosendern entsprechende Aufträge geschlossen.

Hoffnung liegt auf Öffnung der Biergärten

Wir hoffen, dass bis dahin auch die Biergärten wieder öffnen dürfen. Unsere Dauerkunden halten wir mit unseren aktiven Außendienstmitarbeitern überwiegend per E-Mail, aber auch telefonisch auf dem Laufenden. Direkten Kontakt zu den Verbrauchern halten wir nach wie vor durch unseren aktiven Heimdienst. Für die Getränke-Abholmärkte und den Lebensmittelhandel stellen wir sämtliche gängige Werbemittel aus unserem Hause zur Verfügung und unterstützen die Märkte mit ausgewählten Verkaufsaktionen.

Veranstaltungen sind wichtig für die Branche

Für die Branche ist es wichtig, dass auch Veranstaltungen, wenn auch vielleicht in kleinerem Rahmen, wieder erlaubt werden. Für die Veranstalter, vor allem aber Vereine, sind die Einnahmen aus diesen Festen für den jährlichen Unterhalt und das Weiterbestehen notwendig. Auch hier bieten wir unsere Hilfe bei der Verschiebung von Terminen und durch flexible Lieferangebote an.

Wir „Autenrieder“ sehen mit Zuversicht in die Zukunft.