Vielfältige berufliche Perspektiven bei MULTIVAC

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Als einer der größten Arbeitgeber im Unterallgäu bietet der Verpackungsspezialist seinen Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu zählen unterschiedliche Modelle der Aus- und Weiterbildung. So bildet MULTIVAC an seinen Produktionsstandorten Lehrlinge in 13 Berufen im gewerblich-technischen, kaufmännischen und IT-Bereich aus.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen fördert MULTIVAC aktiv den akademischen Nachwuchs. Insbesondere am Firmenhauptsitz in Wolfertschwenden (Unterallgäu) gibt es für Studierende technischer und kaufmännischer Fakultäten verschiedene Einstiegsmöglichen – ob Praktika und Praxissemester, Studien- und Abschlussarbeiten, Werkstudententätigkeiten, Duale Studiengänge oder ein Studium mit vertiefter Praxis. Am Firmenstammsitz beschäftigt

MULTIVAC im Schnitt rund 30 Studierende und ermöglicht ihnen, neben fachlichem und methodischem Wissen die im Berufsalltag erforderlichen Handlungs- und Sozialkompetenzen zu erwerben.

Für Studierende verschiedenster Hochschulen und Fakultäten bietet der Verpackungsspezialist ein Studium mit vertiefter Praxis in verschiedenen Fachbereichen an: Elektrotechnik, Informatik, Lebensmittel- und Verpackungstechnologie, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen. Bei diesem Modell sind die Studierenden in den Semesterferien, während eines Praxissemesters sowie zur Erstellung ihrer

Abschlussarbeit bei MULTIVAC tätig. Dieses Studienmodell richtet sich auch an Studierende, die in ihrem Studium bereits fortgeschritten sind.

In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg ist außerdem ein Duales Studium in den Fachbereichen Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen möglich. Auch andere Studiengänge sind denkbar.

Ganzheitliche Verpackungslösungen

In Wolfertschwenden, wo die Entwicklung, Kon­struktion und Montage der Maschinen erfolgt, arbeiten etwa 2.200 Menschen. Weltweit beschäftigt die MULTIVAC Gruppe etwa 6.400 Mitarbeiter und ist mit über 80 Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller installierten MULTIVAC Maschinen.

Neben dem Stammsitz in Wolfertschwenden verfügt MULTIVAC über Produktionsstätten in Enger, Irschenberg und Nettetal sowie im österreichischen Lechaschau. Das MULTIVAC Portfolio umfasst unterschiedliche Verpackungstechnologien ebenso wie Automatisierungslösungen, Etikettier- und Qualitätskontrollsysteme. Abgerundet wird das Angebot durch dem Verpackungsprozess vorgelagerte Lösungen in den Bereichen Portionieren, Slicen und Backwarentechnik. Dank einer umfassenden Linienkompetenz können alle Module in ganzheitliche Lösungen integriert werden. Damit gewährleisten Lösungen von MULTIVAC eine hohe Bedien- und Prozesssicherheit sowie eine hohe Effizienz.

Nachhaltiges Wirtschaften hat bei MULTIVAC oberste Priorität und wird tagtäglich gelebt. So hat das Unternehmen bei der Entwicklung seiner Verpackungslösungen den gesamten Stoffkreislauf im Blick. Das gilt für die Herstellung der Maschinen ebenso wie für die ständige Weiterentwicklung der Verpackungstechnologien, um den Ressourcenverbrauch beim Verpacken zu minimieren.

Wenn Du an spannenden Projekten arbeiten, fundierte Praxiserfahrung sammeln und in einem Unternehmen etwas bewegen willst, dann bist Du bei MULTIVAC genau richtig. Die Eckpfeiler unseres Erfolgs? Qualität, Innovation und Kontinuität. Als Student (m/w/d) leistest Du einen wertvollen Beitrag dazu und bist Teil eines international erfolgreichen Unternehmens.■