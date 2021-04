Die Höhle der Löwen: Das planen Ernicke und „Lucky Loop“ danach

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Herr Ernicke, mit welcher Erfindung waren Sie bei „Die Höhle der Löwen” zu sehen?

Moritz Ernicke: Ich war als begleitender Berater der Erfinderin Mariam Vollmar im Pitch. Sie hat ihren Kinderwagen „Lucky Loop“ und die darin verbaute Sitztechnik „Hestekin“ vorgestellt. Der Kinderwagen ist das erste und inzwischen serienreif entwickelte Produkt aus dem Gesamtkonzept. Die Sitztechnik Hestekin ist auch in anderen Produkten nutzbar. Sie umfasst eine Antriebsmechanik mit vier beweglichen Flächen, welche die Rückenbewegung des Pferdes authentisch nachbilden. Diese Technik wird bald auch in Therapiestühlen und vielleicht in einem Bürostuhl genutzt werden. Das ist eine absolute Innovation. In der Show waren wir auch mit einem Prototypen der Therapiestuhls zu sehen. Herr Dümmel hat ihn gleich ausprobiert und gezeigt, dass die Technik für Erwachsene genauso gut funktioniert wie für Kinder.

Investor Ralf Dümmel hat die Erfindung von Mariam Vollmar in der Show ausprobiert. Foto: Screenshot aus dem Trailer

Sind Sie mit einem Deal aus der Sendung gegangen?

In der Show selbst hat es keinen Deal gegeben. Aber das Projekt läuft weiter und hat potente Unterstützer gefunden. Es ist also nicht so schlimm, dass wir in der Show keinen Zuschlag bekommen haben. Den anwesenden Löwen war das geforderte Invest zu hoch und keiner hat sich so recht in der Vermarktung gesehen. Das verwundert auch nicht sehr, weil der Wunschlöwe von Frau Vollmar, Nils Glagau, am Tag des Pitches gar nicht dabei war. Die Löwen haben sehr wohl Respekt für das gezollt, was Frau Vollmar als Einzelkämpferin erreicht hat. Zudem waren sie beeindruckt, wie viel sie über die Jahre schon in ihre Erfindung investiert hat. Dass der Pitch nicht vor Nils Glagau stattfinden konnte, war tatsächlich überraschend und könnte den Ausschlag für das Ergebnis gegeben haben.

Wieso überraschend? Haben sie fest mit einer bestimmten Zusammensetzung der Löwen gerechnet?

Wir konnten bei der Anmeldung angeben, wer der Wunschinvestor ist. Im Normalfall wird das bei der Planung der Pitches berücksichtigt. Ich vermute, es ist den Folgen der Corona-Pandemie zuzuschreiben, dass es hier nicht geklappt hat.

Was hat denn Corona mit der Sendung zu tun?

Nun, die Dreharbeiten für die Show mussten mehrfach verschoben werden, weil mit den Lockdown-Regeln nicht klar war, ob und wie viele Teilnehmer ins Studio dürfen. Ich vermute, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat, für jeden Pitch einen Drehtag zu finden, bei dem auch der Wunschlöwe vor Ort ist. Wir haben es erst wenige Minuten vor dem Pitch erfahren, wie die Jury zusammengesetzt ist.

Bei unserem Drehtag war dann statt Nils Glagau Herr Kofler dabei. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Er ist zwar auch ein geschätzter Investor, macht aber nichts im Gesundheitsbereich und zieht auch gerne mal über Gründer her, deren Konzept ihm nicht gefällt.

Wir haben noch auf Nico Rossberg gehofft. Er ist immer ziemlich schnell in seiner Auffassungsgabe und sein Vater hat ein Unternehmen, das im Prototypenbau tätig ist. Wir haben vermutet, dass er sofort erkennt, wieviel Ingenieursleistung und Investment bereits in den gezeigten Prototypen steckt, und wie nahe diese schon an der Umsetzung für die konkrete Vermarktung sind.

Der Augsburger Patentanwalt Moritz Ernicke präsentiert in der „Höhle der Löwen” den Kinderwagen „Lucky Loop“. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Nun ist es nicht zu einem Deal gekommen. Hat sich Frau Vollmar davon unterkriegen lassen?

Definitiv nicht. Wer Frau Vollmar kennt, der weiß: Sie gibt niemals auf. Sie ist der Typ „Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen“. Ich bin beeindruckt, was sie für eine starke Persönlichkeit ist und ich glaube, dass sie für viele andere Frauen in der Startup-Szene ein Vorbild sein kann.

Sie haben angedeutet, dass es zwischenzeitlich einen Investment-Deal gegeben hat. Hat doch noch einer der Löwen aus der Show zugeschlagen – vielleicht sogar Nils Glagau?

Nun, dazu darf ich leider keine Details verraten. Nur so viel: Wenn es einer der Löwen wäre, hätte VOX wahrscheinlich darüber berichtet. Das ist mir bisher nicht bekannt. Aber eins ist klar: Das Projekt läuft. Auch wenn die Löwen in der Show nicht den ausreichenden Bezug zum Gesundheitssektor und hochwertigen Familienprodukten hatten und die erhoffte Beschleunigung für den Marktstart ausgeblieben ist: Diese Erfindung ist aussichtsreich und löst ein gravierendes Problem unserer Gesellschaft, nämlich die Vorbeugung gegen Haltungsschäden durch zu langes Stillsitzen. Und diese Argumente überzeugen.

Frau Vollmar hat inzwischen in Kooperation mit einer europäischen Universität das Serienmodell fertig entwickelt. Das wird wahrscheinlich Ende Mai vorgestellt. Außerdem läuft der Antrag für ein weiteres ZIM-Projekt (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand). Da geht es um die Überführung des Therapiestuhls in ein Serienprodukt. Im Anschluss wird eine Teststudie mit den Serienmodellen stattfinden, um die förderliche Wirkung auch noch konkret medizinisch zu belegen. Dafür wurden bereits die Verträge mit einer Klinik abgeschlossen. Die Studie soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Macht Frau Vollmar das alles allein?

Nun, sie schafft schon viel allein, das muss man sagen. Natürlich hat sie auch ein Team um sich herum. Zuerst wird sie jetzt die Vermarktung von Buggy und Therapiesitz durchführen, für die anderen Bereiche folgen dann Kooperationen mit Firmen, die im jeweiligen Markt etabliert sind. Dazu ist Frau Vollmar mit Privatunternehmen aus verschiedenen Branchen im Gespräch, die sich mit dem Thema Sitzen befassen, um über Lizenzen für die Hestekin-Technologie zu verhandeln. Ich denke, da erwarten uns noch einige interessante Produkte.