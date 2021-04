Beschleuniger für Start-ups: GrowKnow Academy

GrowKnow bietet sowohl Coaching als auch Räumlichkeiten für die Gründer. Ein halbes Jahr helfen die Mentoren-Firmen den Start-ups dabei, Fuß zu fassen. Während des Betreuungszeitraums arbeiten die Betreuten am Produkt und an ihrer Unternehmens-Infrastruktur.

Die GrowKnow Academy bietet darüber hinaus Startups und Unternehmen eine wertvolle Plattform, um sich zu vernetzen und auszutauschen.Werden weitere Insights aus einer Branche benötigt, vernetzen die Accelerators die Startups mit passenden Mentor:innen und/oder Unternehmen der Branche, um Branchenwissen aktiv in den Entwicklungsprozess einzubauen. So unterstützen z.B. die Patent- und Rechtsanwälte Ernicke als Netzwerkpartner das Accelerator Programm und helfen den Startups beim Aufbau und Schutz ihrer eigenen Marke. Dies geht über reine Informationsentwicklung hinaus, sondern Ernicke geht in direkten persönlichen Workshops mit der Startups auf deren direkten Bedürfnisse und Fragen ein – steht damit als ganzheitlicher Partner rund um das Thema Marke für die Startups zur Verfügung.

Die Coachings sind individuell auf die jeweiligen Ziele des Start-ups abgestimmt. Das Angebot richtet sich an alle angehenden Unternehmen, die sich zwischen ersten Prototyp und Markteintritt befinden. Neben ihrem Know-how stellt die „GrowKnow Academy“ auch Räumlichkeiten zur Verfügung. Die drei federführenden Unternehmen bringen für ihre Schützlinge jeweils ihre Stärken ein. So helfen sie auf Basis ihrer jahrelangen Erfahrung zum Beispiel bei der Akquise und beim Vorbereiten des Markteintritts. Darüber hinaus erarbeiten die Startups gemeinsam mit den Mentoren die generelle Ausrichtung des Unternehmens und des Produktes. Durch die Einführung im digitalen Marketing helfen sie eine Strategie zu entwickeln, um die Sichtbarkeit des Produktes zu erhöhen. „Viele Startups benötigen eine Art Kit, eine Anleitung dessen, was es braucht, um sich am Markt zu positionieren und erfolgreich zu sein“, so Hendrik Cammann, Digitalstratege bei TEAM23. Diese Fähigkeiten vermitteln Experten aus unterschiedlichen Bereichen in Coachings mit etwa zwei bis drei Wochenstunden. „Wir wollen unser Know-how jedoch nicht in der klassischen Form des reinen Frontalunterrichts vermitteln, sondern kreativ sein“, erklärt Cammann.

baramundi software AG

Seit 2000 ermöglicht die baramundi software AG Unternehmen und Organisationen das effiziente, sichere und plattformübergreifende Management von Arbeitsplatzumgebungen. Dabei sind alle Services Made in Germany.

TEAM23 GmbH

Seit 2001 unterstützt TEAM23 GmbH Unternehmen bei der Website-Konzeption und -Entwicklung sowie deren Digital-Strategie. Als eine der führenden Digitalagenturen in Süddeutschland hat sie sich auf konzeptionelle und strategische Methoden spezialisiert.

xpose360 GmbH

Die xpose360 GmbH hat sich auf eine 360-Grad-Betreuung in den Digital-Marketing-Kanälen spezialisiert. 2009 gegründet betreut sie regionale und internationale Unternehmen bei ihrer Digital-Strategie.