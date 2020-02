Umfrage im Mittelstand: Wie digital ist Bayerisch-Schwaben

Ihre Meinung ist gefragt. Wir wollen wissen, ob die Digitale Transformation im Mittelstand in Bayerisch-Schwaben angekommen ist. Machen Sie mit bei unserer Umfrage und gewinnen Sie einen halbtägigen Digitalisierungscheck-Workshop der Blue Advisory GmbH.

Digitalisierung ist in aller Munde – doch ist sie auch schon in allen Unternehmen angekommen? Im Rahmen des B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN Schwerpunkts „Digitale Transformation“ wollen wir und unser Partner Prof. Dr. Michael Jünger der Blue Advisory GmbH aus Augsburg wissen: Wie steht es um den Digitalisierungsgrad in Ihrem Unternehmen? Welchen Stellenwert hat das Thema bei Ihnen? Welche Tools sind für den Mittelstand denn überhaupt interessant? Und fühlen Sie sich bei diesem Thema ausreichend informiert?

Fünf Jahre ist es her, dass wir diese Umfrage schon einmal unter den Unternehmen in der Region durchgeführt haben. Und heute interessiert uns: Hat sich in der Region was getan? Wie groß waren die digitalen Meilensteine, welche die Unternehmen hinter sich gebracht haben?

Ihre Meinung ist gefragt: Wo steht die Region?

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und machen Sie mit bei unserer großen Umfrage im Mittelstand der Region, die wir zusammen mit unserem Partner, der Unternehmensberatung Blue Advisory GmbH aus Augsburg, durchführen.

Die Ergebnisse der Umfrage lesen Sie im Magazin „B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN WISSEN - digitale Transformation“.

Unter allen Teilnehmern, die Ihre Emailadresse angeben, verlosen wir einen exklusiven, halbtägigen Digitalisierungscheck-Workshop der Blue Advisory GmbH. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2020.

Hier geht's zur Umfrage

Hinweis zur Gewinnspielteilnahme:

Teilnahme ab 18 Jahren, Mitarbeiter der Blue Advisory GmbH | Unternehmensberatung in Augsburg und der vmm wirtschaftsverlag GmbH & Co. KG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Durchführung des Gewinnspiels und zur Kontaktaufnahme der Gewinner und werden im Anschluss an die Verlosung gelöscht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns zur Erhebung der Daten Ihre Einwilligung. Teilnahmeschluss ist der 31.03.2020.Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.vmm-wirtschaftsverlag.de/teilnahmebedingungen