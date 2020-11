Wasserpender: „Ist dort die Hygiene sichergestellt?“

Grundsätzlich ist bei leitungsgebundenen Wasserspendern, die ans Leitungsnetz angeschlossen sind, die größtmögliche Sicherheit für die Verbraucher gegeben. So wirkt die besondere Bauweise insbesondere dem Risiko entgegen, dass eine „Rückverkeimung“ stattfindet – also Keime aus dem Äußeren ins Innere des Spenders gelangen. Deshalb findet der Anschluss ans Netz, genauso wie die regelmäßige Wartung solcher Geräte stets nur durch geschultes Fachpersonal statt. Auch insgesamt sind diese Spender so angelegt, dass sich im Ruhezustand möglichst wenige Wasser in ihnen befindet und dass die Auslass-Öffnungen vor Berührungen oder Verschmutzung geschützt sind.

Dazu kommt aber auch die Eigenverantwortung der Nutzer. Sie sind gehalten, das Gerät, seine Umgebung sowie die benutzten Trinkgefäße sauber zu halten. Auch der Ort, an dem der Wasserspender aufgestellt ist, spielt eine Rolle für die darin angebotene Wasserqualität. So sollten diese Geräte nicht unmittelbar neben einer Heizung aufgestellt werden oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Auf solche Faktoren machen wir zum Beispiel unsere Kunden im Vorgespräch aufmerksam, damit sie entsprechend planen können.

Wurde ein Wasserspender für längere Zeit nicht benutzt, zum Beispiel wegen Betriebsruhe, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, die Zapfstelle einmal kräftig durchzuspülen. So lässt sich verhindern, dass das Wasser, das sich in den internen Leitungen befindet, „abgestanden“ schmeckt. Die besondere Trinkwasserqualität des Augsburger Wassers, das aus leitungsgebundenen Spendern fließt, sorgt auf jeden Fall dafür, dass sich dann schnell wieder ungetrübter Trinkgenuss einstellt.

Sie haben Rückfragen an Karl-Heinz Viets, oder wünschen eine tiefergehende Beratung? Dann nehmen Sie jetzt direkt Kontakt auf.